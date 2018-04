Illegales Autorennen mit Tempo 140 in Wiesbadener Innenstadt

In der Region zwischen München und Augsburg explodieren die Mieten. Der Druck macht vielen zu schaffen. Darin sehen andere bayerische Regionen nun ihre Chance.

Kempten

Brand in Lagerhalle verursacht Schaden in Millionenhöhe

Beim Brand einer Lagerhalle in Kempten ist am Montagabend ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Feuerwehr kämpfte mit einem Großaufgebot gegen das Feuer.