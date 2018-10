20:10 Uhr

Illegales Rennen? Fußgänger stirbt bei Unfall in Hamburg Panorama

Ein Raser hat einen Fußgänger in Hamburg angefahren und tödlich verletzt. Hintergrund des Unfalls in der Nacht könnte ein illegales Rennen sein, so die Polizei.

Sie suche deshalb Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 23-Jähriger mit einem PS-starken Auto wohl mit überhöhtem Tempo stadteinwärts, als der Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollte. Er blieb nach der Kollision schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen und wurde reanimiert, starb jedoch später im Krankenhaus. Die Polizei stellte das Auto und den Führerschein des 23-Jährigen sicher. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der Beteiligung an einem verbotenen Autorennen eingeleitet. (dpa)

