Im Höxter-Prozess stehen die Plädoyers an Panorama

Für den Angeklagten Wilfried W. und seinen Veteidiger Detlev Binder stehen die Plädoyers im Höxter-Prozess am Landgericht Paderborn an.

Im Mordprozess um den Tod und die Misshandlung zweier Frauen stehen die Plädoyers an. Der Prozess könnte sich noch in die Länge ziehen.

Im Mordprozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter beginnen am Mittwoch die Plädoyers. Den Anfang macht nach 55 Verhandlungstagen der Vertreter der Staatsanwaltschaft, Ralf Meyer. Der Oberstaatsanwalt hat angekündigt, seinen Strafantrag rund zwei Stunden lang zu begründen.

In dem Prozess, der seit fast zwei Jahren am Landgericht Paderborn geführt wird, sind der 48-jährige Wilfried W. und seine Ex-Frau, die 49-jährige Angelika W., wegen Mordes durch Unterlassen angeklagt. Die beiden Deutschen sollen jahrelang mit Kontaktanzeigen Frauen in ihr Haus nach Höxter-Bosseborn gelockt und zum Teil schwer misshandelt haben. Zwei Frauen aus Niedersachsen starben infolge der seelischen und körperlichen Quälereien.

Beobachter befürchten, dass Angelika W. stundenlang letztes Wort spricht

Nach dem Staatsanwalt sind die drei Nebenkläger an der Reihe. Die Plädoyers der insgesamt vier Verteidiger sollen am Donnerstag beginnen und in der kommenden Woche fortgesetzt werden.

Noch offen ist, ob da Landgericht Paderborn im September ein Urteil verkünden wird. Der Zeitplan: Am 11. September haben die beiden Verteidiger von Angelika W. abschließend das Wort. Dann haben laut Strafprozessordnung die beiden Angeklagten die Möglichkeit, ein letztes Wort zu sprechen. Die 49-Jährige hat vor Wochen in einem Brief an das Gericht angekündigt, davon ausführlich Gebrauch zu machen. Da die Regeln keine Zeitvorgabe vorsehen, befürchten Prozessbeobachter, dass Angelika W. über Stunden reden könnte. Bereis zum Prozessauftakt hatte sie ihre Sicht Dinge über Tage geschildert.

In dieses Wohnhaus sollen die Angeklagten mehrere Frauen gelockt und sie anschließend gequält haben. Bild: Jonas Güttler, dpa

Nebenkläger-Anwalt will Saal mit Mandantin verlassen

Möglich wäre ein Urteil am 14. September, falls das letzte Wort im zeitlichen Rahmen bleibt. Als Ausweichtermin steht noch der 5. Oktober zur Verfügung.

Roland Weber, Anwalt einer Nebenklägerin, kündigte bereits einen stillen Protest an. "Ich werde mit meiner Mandantin den Saal verlassen, sollte die Angeklagte ausschweifend antworten. Ich hoffe sehr, dass die anderen Nebenkläger sich anschließen", sagte Weber der Deutschen Presse-Agentur vor den Plädoyers. (dpa)

