"Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie!": Sendetermine, Juristen, Übertragung im TV und Stream

"Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie!" kommt fast täglich im TV. Wir geben Ihnen Infos zu den Sendeterminen, den Juristen und der Übertragung live im TV und Stream.

Von Carla Gospodarek

In der Sendung "Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie!" kämpfen die Juristen rund um Richter Alexander Hold für Familien, die den Glauben an die Gerechtigkeit zu verlieren drohen. Sie befinden sich in Not-Situationen und sind auf juristische Hilfe angwiesen.

Hier informieren wir Sie über die Sendetermine, die Juristen und die Übertragung der Show im Live-TV oder als Stream.

"Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie!": Sendetermine bei Sat.1

"Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie!" läuft von Montag bis Freitag bei Sat.1. Die Sendung dauert eine Stunde und wird von 11.00 bis 12.00 Uhr ausgestrahlt. Am Wochenende gibt es keine Sendetermine.

Das sind die Juristen bei "Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie!"

Hier präsentieren wir Ihnen alle Anwälte und Juristen der Sendung "Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie!" im Überblick:

Richter Alexander Hold

Alexander Hold wurde am 11. März 1962 in Kempten geboren. Seine juristische Laufbahn begann er im Jahr 1992 als Staatsanwalt beim Landgericht Kempten. Nebenberuflich war der 58-Jährige außerdem zwischen 1990 und 2001 als Dozent und Ausbilder tätig.

Bekanntheit erlangte Hold im Jahr 2001, als er die Moderation der Sat.1-Gerichtsshow "Richter Alexander Hold" übernahm.

Stephan Lucas

Am 10. Juni 1972 wurde Stephan Lucas in Frankfurt am Main geboren. Nach seinen beruflichen Anfängen als Briefträger, studierte er nach seinem Abitur Jura. Der Rechtsanwalt erlangte Bekanntheit durch seine Rolle in der Sat.1-Gerichtsshow "Richter Alexander Hold".

Isabella Schulien

Isabella Schulien wurde am 16. Oktober 1971 in St. Wendel (Saarland) geboren. Von 1990 bis 1994 studierte sie in Saarbrücken, danach folgte ein Refendariat in Nürnberg und München. Seit 1998 ist Schulien als Rechtsanwältin zugelassen.

Christian Vorländer

Christian Vorländer wurde am 7. Dezember 1973 in Beirut (Libanon) geboren. Von 1994 bis 2000 studierte er Jura in München, London und New York. Auch er wurde durch die Rolle als Verteidiger in der Sendung "Richter Alexander Hold" bekannt.

Benita Brückner

Benita Brückner wurde am 7. August 1971 in Koblenz geboren. Sie studierte von 1991 bis 1997 Jura an der Universität Passau und erhielt ihre Zulassung zur Anwaltschaft im Jahr 1999. Die 47-Jährige war ebenfalls in "Richter Alexander Hold" zu sehen.

"Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie!": Übertragung live im TV und Stream

"Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie!" ist unter der Woche live im TV und Stream bei Sat.1 zu sehen. Außerdem sind einzelne Folgen der Sendung online im Stream bei Sat.1 verfügbar.

