Immer diese Diskussion um das Tanzverbot: Was soll die Aufregung?

An Allerheiligen herrscht Tanzverbot. Partys müssen um zwei Uhr morgens enden. Viele regt das auf. Doch die dauernde Diskussion um das Tanzverbot nervt viel mehr.

Im Jahr gibt es - zumindest in Bayern - neun Tage, an denen der Staat seinen Bürgern verbietet, zu tanzen. Einer davon ist Allerheiligen, also der 1. November. Von 2 Uhr bis 24 Uhr müssen Discos die Musik ausschalten, Konzerte sind untersagt, die Menschen sollen sich möglichst ruhig verhalten. Im Gedenken an alle Heiligen sind keine Partys erlaubt.

Diskussion ums Tanzverbot: Die Kirche beeinflusst ja auch unsere Ferien

Und jedes Jahr wieder bricht eine Diskussion los: Wirklich wahr, muss das sein? Ausgerechnet, wenn alle sich kostümiert auf Halloween-Partys gegenseitig gruseln - Halloween wird ja bekanntlich am 31. Oktober gefeiert -, muss der Freistaat die Musik abdrehen. Kann man das nicht abschaffen, dieses lästige Tanzverbot? Das so völlig aus der Zeit gefallen scheint, wo doch fast niemand mehr weiß, was an Allerheiligen überhaupt gefeiert - oder eher beschwiegen - wird.

Es stimmt, die Kirche beeinflusst unseren Alltag nicht mehr. Zumindest nicht mehr im gleichen Ausmaß wie früher. Als es einem mittelgroßem Skandal gleichkam, am Sonntag im Gottesdienst zu fehlen. Und als auch niemand auf die Idee gekommen wäre, an Allerheiligen oder Karfreitag eine Party zu schmeißen. Und dennoch: Der Kirchenkalender bestimmt unser Jahr, die Schulferien, die Feier- und Brückentage. Also unsere Freizeit. Das gilt gerade in Bayern, dem Bundesland mit den meisten Feiertagen überhaupt. Über die beklagt sich auch niemand, der nicht in die Kirche geht.

Viel mehr als das Tanzverbot nervt die immer wiederkehrende Diskussion über das Tanzverbot

Was noch viel mehr nervt als das Tanzverbot, als die paar Stunden Party-freie Zeit, ist die Diskussion an sich. Und die Regelmäßigkeit, mit der sie wiederkehrt. Ähnlich wie bei der Zeitumstellung auch. Jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr das immer wiederkehrende Gejammere. Wirklich wahr, muss das sein?

An sieben Tagen im Jahr ist es in einem bestimmten Zeitraum nicht erlaubt, laut zu feiern. An zwei Tagen im Jahr - nämlich Aschermittwoch und Karfreitag - ist jegliche Feierei untersagt. Ist das wirklich so dramatisch? Es bleiben doch noch 356 Tage, an denen ausschweifend getrunken, gegrölt und getanzt werden kann. Und selbst an Halloween muss ja erst ab 2 Uhr morgens Ruhe sein. Das reicht doch locker aus, um anderen dabei zuzugucken, wie ihre Clowns-Schminke verläuft. Wie sie sich von Grusel-Zombies in Alkoholleichen verwandeln.

Hin- und wieder entsteht der Eindruck, bei der Diskussion um das Tanzverbot, die um Allerheiligen - und damit auch um Halloween - besonders laut erklingt, geht es gar nicht darum, dass sich Partygänger in ihrer Feier-Freiheit beschnitten fühlen. Eher stößt es den Partyveranstaltern sauer auf, dass sie mit ihren Halloween-Feten nicht mehr Geld einnehmen können.

Und sollte es doch anders sein, eine Bitte: Wer sich aufregen möchte, der suche sich doch ein Thema, das Aufregung verdient. Es gibt gerade schließlich genügend Auswahl.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen