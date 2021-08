Infos zu "Immer wieder sonntags": Sendetermine, Gäste und Übertragung

Hier finden Sie alle Infos zu "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross - rund um Sendetermine, Übertragung und Gäste.

"Immer wieder sonntags" läuft auch 2021 wieder in der ARD. Jeden Sonntag warten auf die Zuschauer dann wieder eine Menge Schlager-, Volksmusik- und Comedy-Stars aus Deutschland und der Welt. In der Übertragung werden insgesamt zwölf Live-Sendungen zu sehen sein, alle werden aus dem Europa-Park in Rust gesendet. Den Saisonabschluss bildet mit einer 13. Folge ein "Best of". Moderator der Sendung ist auch in diesem Jahr Schlager-Sänger Stefan Mross.

Wann sind die Sendetermine von "Immer wieder sonntags"? Hier in unserem Überblick gibt es alle Infos rund um die Übertragung und Wiederholung der Sendungen. Außerdem stellen wir Ihnen Moderator Stefan Mross näher vor.

"Immer wieder sonntags" 2021: Sendetermine im Überblick

Die neuen Folgen von "Immer wieder sonntags" starteten am 13. Juni 2021. Los geht es immer sonntags um etwa 10 Uhr vormittags in der ARD. So begrüßte Gastgeber Stefan Mross in der ersten Folge unter anderem Andy Borg, die Zillertaler Haderlumpen, Anna Carina Woitschack, Joey Heindle, Die Nockis, Jürgen Drews und Patrick Lindner.

Wann laufen die weiteren Folgen von "Immer wieder sonntags" 2021? Die genauen Sendetermine haben wir hier für Sie in einer Übersicht zusammengefasst.

Folge Datum Wo? 1 13. Juni 2021, 10.00 Uhr ARD 2 20. Juni 2021, 10.00 Uhr ARD 3 27. Juni 2021, 10.00 Uhr ARD 4 4. Juli 2021, 10.00 Uhr ARD 5 11. Juli 2021, 10.00 Uhr ARD 6 18. Juli 2021, 10.00 Uhr ARD 7 1. August 2021, 10.00 Uhr ARD 8 15. August 2021, 10.00 Uhr ARD 9 22. August 2021, 10.00 Uhr ARD 10 5. September 2021, 10.00 Uhr ARD 11 12. September 2021, 10.00 Uhr ARD 12 19. September 2021, 10.00 Uhr ARD 13 Best of: 3. Oktober 2021, 10.00 Uhr ARD

"Immer wieder sonntags" im Ersten ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment. Die Redaktion hat Markus Ziemann, die Leitung übernimmt Anne Moosmayer.

"Immer wieder sonntags" 2021: Die Gäste im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über die Gäste von "Immer wieder sonntags", die laut SWR in den einzelnen Folgen dabei sind. Dazu kommen laut Sender immer noch viele weitere Musiker.

Folge 1 am 13. Juni 2021

Andy Borg

Pauline

Zillertaler Haderlumpen

Anita & Alexandra Hofmann

Joey Heindle

Anna-Carina Woitschack

Patrick Lindner

Die Nockis

Stereoact feat. Chris Cronauer

Francine Jordi

Jürgen Drews

Dui Do on de Sell

Folge 2 am 20. Juni 2021

Giovanni Zarrella

Ireen Sheer

Tanja Lasch

Florian Fesl

Christin Stark

Mike Leon Grosch

Dorfrocker

Calimeros

Robin Leon

Claudia Jung

Die Draufgänger

Inka Bause

Frau Wäber

Folge 3 am 27. Juni 2021

Fantasy

Vincent Gross

Peggy March

Vincent & Fernando

& Fernando Christian Lais

Peter Orloff

Cristina Maria Sieber

Alexander Rier

Mela Rose

Ramon Roselly

Mountain Crew

Karsten Walter & Marina Marx

Peter Löhmann

Konrad Stöckel

Folge 4 am 4. Juli 2021

Andy Borg

Paveier

Marc Pircher

G.G. Anderson

Laura Wilde

Kastelruther Spatzen

Max Weidner

Maddin Schneider

Linda Fäh

Stefanie Hertel

Eberhard Hertel

Kathy Kelly & Jay Alexander

Folge 5 am 11. Juli 2021

Ben Zucker

Bata Illic

Oli P.

Julian Reim

Sebastian Reich & Amanda

Folge 6 am 18. Juli 2021

Bernhard Brink

Nik P.

Die Paldauer

Uta Bresan

Olaf Berger

Berger Michelle

Tamara Kapeller

Mario & Christoph

Eloy de Jong

Die Troglauer Buam

Thommy Ten & Amélie van Tass

Folge 7 am 1. August 2021

Die Schlagerpiloten

Julian David

André Stade

Mara Kayser

Linda

Heino

Rudy Giovannini

Marie Reim

Isi Glück

Uwe Busse

voXXclub

Konrad Stöckel

Alois

Elsbeth Gscheidle

Folge 8 am 15. August 2021

Géraldine Olivier

Andy Borg

Marco Ventre & Band

Maximilian Arland

Saskia Leppin

Die Grubentaler

Isabel Varell

Christoph Sonntag

Olaf der Flipper

der Flipper Reinhard Horn & Emilia

Ross Antony

Anna-Carina Woitschack

Folge 9 am 22. August 2021

Francine Jordi

Michael Morgan

Die Zipfelbuben

TIMO

Folge 10 am 5. September 2021

Marianne & Michael

Anni Perka

Folge 11 am 12. September 2021

Andy Borg

Martin Schmitt

Folge 12 am 19. September

Patrick Lindner

Rosanna Rocci & Luca Rocci

& Michael Holm

Sigrid & Marina

Wie läuft die Übertragung von "Immer wieder sonntags" in der ARD? Gibt es ganze Folgen auch als Wiederholung?

"Immer wieder sonntags" läuft, wie der Name bereits verrät, seit dem 13. Juni 2021 immer sonntags im TV bei der ARD. Die Sendung startet um 10.00 Uhr und kann sowohl im Fernsehen als auch via Live-Stream verfolgt werden.

Haben Sie eine Folge verpasst? Kein Problem - ganze Sendungen stehen auch als Wiederholung kostenlos in der ARD-Mediathek für Sie bereit.

Immer wieder sonntags: Das ist Moderator Stefan Mross

Stefan Mross wurde am 26. November 1975 in Traunstein (Oberbayern) geboren. Im zarten Alter von gerade einmal 13 Jahren wurde er von dem österreichischen Entertainer Karl Moik auf einer Hochzeit entdeckt. Kurze Zeit später absolvierte er in Moiks Show "Wie die Alten sungen" dann seinen ersten Fernsehauftritt. Seitdem hat sich der heute 46-Jährige mehr und mehr zu einer echten TV- und Musikgröße entwickelt und zählt heute zu den bekanntesten deutschen volkstümlichen Musikern.

"Immer wieder Sonntags" moderiert Mross seit 2005. Lediglich im August 2014 musste er eine kurze Zwangspause einlegen, weil er während einer Live-Show nach dem Verzehr einer Currywurst kollabiert war.