In Höhle eingeschlossene Jugendfußballer müssen noch auf Rettung warten

Die Bergung der in einer Höhle eingeschlossenen Fußballer in Thailand stellt sich als schwierig dar. Womöglich müssen die Jungen noch lange ausharren.

Die nach neun Tagen lebend in einer überfluteten Höhle in Thailand gefundenen Jungen einer Fußballmannschaft müssen möglicherweise noch einige Zeit dort ausharren: Wie die thailändische Armee am Dienstag mitteilte, werden die zwölf Jungen und ihr Trainer mit Nahrung "für mindestens vier Monate" versorgt, zudem sollen alle Tauch-Training erhalten. Währenddessen soll das Wasser in der verwinkelten, kilometerlangen Höhle weiter abgepumpt werden.

An diesem Dienstag werde es noch nicht möglich sein, die zwölf Jungen und ihren Coach zu bergen, sagte der Gouverneur der Provinz Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn. Dies sei das Einzige, was er bestätigen könne. Zugleich wies er Medienberichte zurück, wonach die Rettung mehrere Monate dauern könnte.

Die Jungen und ihr Trainer waren am Montag lebend in der Höhle entdeckt worden. Britische Taucher fanden die Jungen kilometerweit im Innern der Höhle. Sie befanden sich rund 400 Meter von dem Ort entfernt, wo sie vermutet worden waren.

Im Video eines Tauchers war zu sehen, wie die abgemagerten und geschwächten Kinder in der Höhle kauern. Das Tham-Luang-Höhlennetzwerk liegt im Monsungebiet im Norden Thailands.

Die dramatische Entdeckung hatte landesweit für Jubel gesorgt. "Wir gingen von einer unmöglichen Mission aus, weil es jeden Tag regnete, aber mit unserer Entschlossenheit und unserer Ausrüstung haben wir die Natur bezwungen", sagte der Gouverneur von Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, am Dienstag.

Mit der Entdeckung der Vermissten ist die Rettung aber noch lange nicht geschafft: Viele Kammern der Höhle sind weiterhin überflutet, die geschwächten Kinder müssen mehrere Kilometer weit zum Höhlenausgang gebracht werden. Experten gehen davon aus, dass die Rettung Wochen dauern kann.

Die Jungen sollen aus der Höhle heraustauchen

Am Dienstag erreichten die Jungen und ihren Trainer bereits Lebensmittel und dringend benötigte Medizin. Die Helfer bereiteten derweil weiter die schwierige Rettungsaktion vor: Es würden Lebensmittel für mindestens vier Monate geliefert, alle Jungen sollten zudem tauchen lernen, hieß es von der Armee.

Eine Suchmannschaft hat die eingeschlossene Fußballmannschaft in Thailand aus einer Höhle gerettet. Die Jugendlichen und ihr Trainer sind wohlauf. Bild: Handout, Tham Luang Rescue Operation Center, AP, dpa

Sollte sich das Tauchen für die Kinder als unmöglich erweisen, besteht eventuell auch die Chance, sie von außen herauszubohren oder darauf zu warten, dass das Wasser zurückgeht und sie nach draußen laufen können.

Die Zeit drängt, da weitere Monsunregenfälle vorhergesagt sind

Allerdings drängt die Zeit: Für diese Woche sind neue schwere Monsunregenfälle vorhergesagt. Priorität hat nach Behördenangaben zunächst, die Gruppe soweit aufzupäppeln, dass der schwierige Weg nach draußen beginnen kann. Einen konkreten Zeitplan wollten die Behörden aber nicht nennen.

Die zwölf Jungen im Alter zwischen elf und 16 Jahren und ihr 25-jähriger Fußballtrainer waren am 23. Juni nach dem Training in die Tham-Luang-Höhle geklettert und von ansteigenden Wassermassen eingeschlossen worden. In der Nähe des Höhleneingangs wurden ihre Fahrräder, Fußballschuhe und Rucksäcke gefunden, im Inneren der Höhle ihre Handabdrücke und Fußspuren. (afp/dpa)

