In Wahrheit - In einem anderen Leben im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung als Stream

Das ZDF zeigt heute den Film "In Wahrheit - In einem anderen Leben". Wann ist die TV-Ausstrahlung genau? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Krimizeit im Hochsommer: Das ZDF bringt "In Wahrheit - In einem anderen Leben" auf die Mattscheibe. Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Wie ist die Handlung des Krimis? Gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Wir haben Ihnen in diesem Text alle Informationen zusammengestellt.

TV-Termin: "In Wahrheit - In einem anderen Leben" heute im ZDF und als Stream in der Mediathek

"In Wahrheit - In einem anderen Leben" läuft am Samstag, 21. August 2021, im ZDF. Los geht es wieder um 20.15 Uhr. Die Zuschauer können sich auf 89 spannende Minuten freuen. Der Film steht auch in der ZDF-Mediathek als Stream zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "In Wahrheit - In einem anderen Leben"

Verzwickter Fall für Judith Mohn und ihr Ermittlungsteam in Saarlouis: Die Beamten untersuchen die Vergewaltigung von Barbara Falk. Die Tat hat sich in Falks eigenem Schlafzimmer ereignet. Der Täter hatte die Frau vorher mit K.-o.-Tropfen wehrlos gemacht.

Für Mohn startet der Fall direkt mit einem Ärgernis: Als sie in der Klinik, in der das Opfer behandelt wird, eintrifft, haben Kollegen bereits mit der Befragung begonnen. Ausgerechnet bei einem Vergewaltigungsfall, bei dem es mitunter auf Kleinigkeiten bei den Ermittlungen ankommt.

Barbara Falk kann sich zunächst an nichts erinnern - was die Komplexität des Falls nur noch weiter erhöht. Ein kleines Detail bringt Mohn, Kollegin Lisa Krohn und Kollege Freddy Breyer dann aber auf einen anderen, ganz ähnlich gelagerten Fall: Vor einiger Zeit musste Melek Ergün aus Saarbrücken ähnliches erleiden. Auch hier fehlten Erinnerungen und Täter.

Mysteriös wird der Fall, als die Ermittler Falk auf ihre Depression ansprechen. Die Frau macht daraufhin komplett dicht, möchte ihre Vergewaltigung gar nicht mehr thematisieren. Dann überschlagen sich die Geschehnisse und weitere Menschen sind in akuter Gefahr. Können die Ermittler sie rechtzeitig retten?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "In Wahrheit - In einem anderen Leben" im Cast

Judith Mohn - Christina Hecke

- Freddy Breyer - Robin Sondermann

- Markus Zerner - Rudolf Kowalski

- Lisa Krohn - Jeanne Goursaud

- Barbara Falk - Anja Kling

- Oliver Falk - Martin Lindow

- Mirco Hambach - Hendrik Duryn

- Arno Biewer - Milton Welsh

- Milton Welsh Helga Michels - Anna Stieblich

Lenny Haas - Julius Nitschkoff

- Julius Nitschkoff Gerrit Rosen - Jörg Malchow

"In Wahrheit - In einem anderen Leben" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie freuen sich schon auf "In Wahrheit - In einem anderen Leben", haben aber am Samstagabend keine Zeit? Das ist kein Problem: Der Film steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Sie müssen sich vorm Anschauen noch nicht einmal anmelden.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

