In den Favelas von Brasilien geht die Angst vor dem Virus um

Plus Brasiliens riesige Armenviertel sind nicht auf das vorbereitet, was Experten vorhersagen. Die Pandemie trifft die Ärmsten der Armen besonders hart.

Einige nennen sie das Monster. Rio de Janeiros wohl spektakulärste Favela ist die Rocinha. Hier, in dem steil nach oben ragenden Meer aus Mauern, Dächern und Hütten ist das alltägliche Leben auf engsten Raum zusammengepfercht. Und auf den Straßen tobt das Leben. Es unter Quarantäne zu stellen, ist eine riesige Herausforderung. „Meine größte Sorge ist, dass die Ärmsten der Armen gar keine Chance haben, sich an die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zu halten“, sagt Fernando Luiz, 37, ein Aktivist aus Rio de Janeiro, der zweitgrößten Stadt Brasiliens. Brasiliens Favelas, aber auch die anderen Armenviertel Lateinamerikas seien der Corona-Pandemie praktisch schutzlos ausgeliefert, befürchtet Luiz.

Eine Befürchtung, die offensichtlich ist, beim Blick auf die Rocinha oder andere Favelas. Aber nicht nur. Das Gesundheitssystem in vielen Ländern Lateinamerikas ist so gut, wie es der eigene Geldbeutel hergibt. Wer sich eine private Krankenversicherung leisten kann, scheint, zumindest was die medizinische Versorgung angeht, auf der sicheren Seite. Eine Privatversicherung allerdings ist für die Favela-Bewohner, die ohnehin schon einen täglichen Kampf ums Überleben führen, schlichtweg unbezahlbar.

Bolsonaros Regierung gibt ein schreckliches Bild ab

Gilson Rodrigues, Sprecher der Favela Paraisopolis in São Paulo, entwarf im britischen TV-Sender BBC ein Schreckensszenario: Ohne einen Plan der brasilianischen Regierung, der die Realität der 13 Millionen Menschen in den Slums berücksichtige, würden die Ärmsten der Armen die größten Opfer der Pandemie.

Ein Anwohner in Schutzanzug desinfiziert einen Bürgersteig in der Favela Botafogo in Rio de Janeiro. Bild: Ellan Lustosa, Zuma Wire, dpa

Die Regierung des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro aber gibt ein klägliches Bild ab. Bolsonaro sprach von einem „Grippchen“ und rief die Bevölkerung auf, den Empfehlungen seines eigenen Gesundheitsministers Luiz Mandetta nicht Folge zu leisten. Inzwischen hat er seinen Gesundheitsminister entlassen. Dieser verabschiedete sich aus dem Amt mit den Worten: „Die Wissenschaft ist das Licht.“

Der Präsident wiedersprach seinem ehemaligen Gesundheitsminister

Nicht für Bolsonaro. Immer wieder hatte er provoziert: Mal besuchte er kleine Läden in Brasilia, forderte die Menschen auf, an die Arbeit zu gehen. Dann widersprach er Mandetta: „Ich werde mein Volk nicht in die Armut schicken, nur um das Lob der Medien zu erhaschen.“ Etwas überraschend hat sein Verhalten, das den Ratschlägen führender Mediziner weltweit entgegensteht, im eigenen Kabinett isoliert.

Jair Bolsonaro, der Präsident von Brasilien Bild: Marcello Casal Jr, dpa

Für Bolsonaro, der es international als „Trump Brasiliens“ zu zweifelhafter Bekanntheit brachte, geht es inzwischen ums politische Überleben. Der starke Mann, ganz schwach. Bolsonaro – ein zunehmend unpopulärer Populist. Abend für Abend kann er mit eigenen Ohren die Wut seiner Landsleute hören, wenn sie auf den Balkonen und offenen Fenstern mit Kochlöffeln auf Töpfe schlagen. Der Sturm der Entrüstung dürfte noch um ein Vielfaches lauter in seinen Ohren dröhnen, sollte die Pandemie Brasilien wirklich so hart treffen, wie es vermutet wird. Nur ein „Grippchen“ also?

Die Probleme sind struktureller Art - und groß

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt in ganz Brasilien rapide an, mit einer Dunkelziffer ungeahnten Ausmaßes. Das Virus ist in Brasilien deutlich später angekommen als in Europa; Brasilien hängt der Entwicklung einige Wochen hinterher. Auch das beunruhigt Menschen wie Fernando Luiz oder Gilson Rodrigues.

Was auffällt: Von Corona sind gleich mehrere Minister von Bolsonaros Kabinett betroffen. Was noch auffällt: Die reiche Oberschicht hat offenbar problemlos Zugang zu Tests, während in den Armenvierteln die Erkenntnis wächst, dass nur Selbsthilfe das eigene Überleben garantieren wird. Die Organisatoren des beliebten Favela-Cups, einem Fußballturnier für Mannschaften aus den Favelas, sammeln daher Lebensmittel und Hygenieartikel, um sie den Bewohnern zukommen zu lassen. Die Favela-Dachorganisation CUFA verteilte bereits 500 Tonnen Hilfsgüter.

Putzfrauen in reichen Vierteln haben lange nicht die Erlaubnis bekommen, nicht zur Arbeit zu gehen

Auch Raquel Caroline da Silva, 27, Krankenhaus-Hygienefachkraft, ist besorgt. Vor wenigen Tagen sagte sie: „Die Putzfrauen und Haushaltshilfen, die in den reichen Vierteln arbeiten und anschließend in ihre Favelas zurückkehren, sind zu 90 Prozent afro-brasilianisch und haben erst spät oder noch gar keine Erlaubnis bekommen, ihre Arbeit einzustellen.“ Heute sieht sie, wozu das geführt hat. Sie erzählt von einer Hausangestellten, die sich bei ihrer Chefin angesteckt habe. Diese hatte ihre Infektion offenbar verschwiegen. Der leichtfertige Umgang der Oberschicht mit der Pandemie ist so zu einem weiteren Problem geworden. Selbst Ex-Präsident Lula da Silva, der Bolsonaros Kurs scharf kritisiert, reiste vor Kurzem nach Berlin.

Die Probleme in den Favelas jedoch sind vor allem struktureller Art. Das sagt Rita Montezuma, 54, die an der Universität Federal Fluminense im Bundesstaat Rio de Janeiro Geografie unterrichtet und sich für die Rechte der afro-brasilianischen Bevölkerung engagiert: „In den Armenvierteln gibt es praktisch keine Urbanisierung. Es fehlt an allem: sauberes Trinkwasser, zuverlässige Energieversorgung, Infrastruktur und natürlich gut ausgestattete Krankenhäuser.“

Vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 gingen die Menschen zu Hunderttausenden auf die Straße, um gegen die katastrophalen Bedingungen im Gesundheitswesen zu demonstrieren. Doch die damalige Links-Regierung von Präsidentin Dilma Rousseff investierte lieber in teure Stadien als in Krankenhäuser. Seitdem hat sich nichts geändert. Im Gegenteil: Jair Bolsonaro kürzte die Ausgaben. Erst unter dem Druck der Corona-Krise kündigte er Investitionen an. Doch selbst wenn diese kommen sollten – für die schwer an Covid-19 Erkrankten kommen sie zu spät.

Die Bewohner wissen, dass sie auf sich allein gestellt sind

Und so haben die Favela-Bewohner der Pandemie fast nichts entgegenzusetzen. Sie beobachten, wie sich das reiche Europa und die USA ein Wettbieten um Atemschutzmasken auf dem Weltmarkt liefern – und ahnen, dass sie auf sich selbst gestellt sein werden. Sie wissen: Bei gesundheitlichen Problemen wird es nicht bleiben. Viele Favela-Bewohner arbeiten im sogenannten informellen Sektor, sie haben also keinerlei finanzielle Rücklagen. Sie leben von der Hand in den Mund.

„Bleiben Sie zu Hause“, steht auf diesem Plakat im Armenviertel Rocinha. Bild: Silvia Izquierdo, dpa

Die Ausgangsbeschränkungen, die es auch in Brasilien gibt – von Bolsonaro kritisiert, von seiner Regierung befürwortet, von regionalen und lokalen Politikern durchgesetzt – bedeuten für sie eine wirtschaftliche Katastrophe. „Viele der in den Armenvierteln lebenden Menschen können es einfach nicht verkraften, ein, zwei Wochen ohne Einnahmen zu sein“, erklärt Rita Montezuma. Die Regierung hat den Favela-Bewohnern zwar eine Sofort-Hilfe in Aussicht gestellt, doch schon jetzt zu Beginn der Krise steigen die Lebensmittelpreise. Es beginnen Verteilungskämpfe. Ob und wie das Geld ankommt, ist unklar.

Ein Touristenführer teilt Hilfspakete aus

Einer, der vor Ort anpackt, ist der Stuttgarter Touristenführer Bernhard Weber, der dank der finanziellen Unterstützung des früheren Fußball-Nationalspielers Kevin Kuranyi Hilfspakete austeilt. „Es gibt Menschen, die sind in großer Not, denen muss sofort geholfen werden“, sagt er. Die Resonanz auf eine erste Verteilaktion war groß. So groß, dass Weber plant, weitere Hilfsaktionen zu starten.

Hilfe auch zur Selbsthilfe. Fernando Luiz, der Aktivist aus Rio de Janeiro, weiß, wie schwierig es ist, sich selbst zu schützen. „In dieser Woche musste ich Desinfektionsmittel für 22 Reales kaufen, aber ich habe auch schon Preise von 25 bis 30 gesehen“, sagt er. Das sind umgerechnet etwa vier Euro. Vier Euro – damit ist für viele Favela-Bewohner das gesamte Tagesbudget ausgegeben. Oder anders ausgedrückt: Das Desinfektionsmittel ist unbezahlbar. „Ich befürchte, dass all die, die sich selbst einfachste Schutzmaßnahmen nicht leisten können, sich einfach außerhalb des Systems überlassen bleiben.“

Das Gesundheitsministerium versucht sich auf das Schlimmste vorzubereiten

Es ist ein Eindruck, den immer mehr gerade haben: Langsam kommt die Krise in den Köpfen der Menschen an. Befördert von Bildern der weltberühmten Strände Copacabana oder Ipanema, die trotz Sonnenscheins fast menschenleer sind. Dort, wo normalerweise Inline-Skater, Biker oder Jogger entlang der Avenida Atlantica flanieren, herrscht gähnende Leere.

Fernando Luiz hat seine eigenen Maßnahmen getroffen: „Ich habe alle Veranstaltungen abgesagt.“ Für den Aktivisten, der auch Kulturschaffender ist, ist das eine schwere Entscheidung. „Die Leute haben Angst, wenn wir das alles absagen. Wovon sollen die Menschen, die in diesem Sektor arbeiten, denn leben? Diese Leute leben vom Kontakt mit dem Publikum.“

Unterdessen versucht sich das Gesundheitsministerium von Rio de Janeiro, auf das Schlimmste vorzubereiten. „Wir brauchen Freiwillige“, heißt es in einer über die sozialen Netzwerke verbreiteten Mitteilung. „Wir brauchen Medizin-Studentinnen und -Studenten sowie Profis mit abgeschlossener Ausbildung.“ Es ist der Versuch, alle Kräfte aufzubieten.

