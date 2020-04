In den Straßen New Yorks: Sirenen, Tote und ein wenig Hoffnung

Plus Unser Reporter lebt in New York City. Dort jagt ein Krankenwagen den nächsten. In Parks könnten bald Gräber für Corona-Opfer entstehen. Ist Alltag noch möglich?

Wenn ich früher, in der Zeit vor dem Coronavirus, mit Freunden aus Deutschland telefoniert habe, dann hat man sich am anderen Ende der Leitung oft gefreut, im Hintergrund eine New Yorker Polizeisirene zu hören. Es war ein Stück authentisches Manhattan, das da durch meinen Hörer hinüber in die Wohnstuben von Berlin, München oder Frankfurt drang. Die Sirenen gehörten einfach zum Soundtrack dieser Stadt.

In den vergangenen Tagen haben die Sirenen, die in anderen Zeiten zum rastlosen, dynamischen Lebensgefühl New Yorks beigetragen haben, jedoch einen ganz anderen Klang angenommen. Sie durchschneiden jetzt die Stille der verlassenen Stadt wie das Pfeiffen von Bomben, die immer näher einschlagen. Täglich werden es mehr Krankenwagen, die gespenstisch durch die leergefegten Straßen heulen. Noch Ende der vergangenen Woche kamen sie vielleicht alle halbe Stunde. Bis zum Sonntagabend bekam man das Gefühl, dass der Strom gar nicht mehr abreißt.

Politiker vergleichen Höhepunkt der Krise mit D-Day

Die Zahlen bestätigen den Eindruck, den man bekommt, wenn man nur so da sitzt in seiner Wohnung und den Klängen der Stadt lauscht. 4500 Menschen liegen jetzt auf den Intensivstationen der Stadt. Mehr als 2700 New Yorker sind bereits an dem Virus gestorben. Der Ton der täglichen Pressekonferenzen des Bürgermeisters und des Gouverneurs wird immer düsterer. Diese Woche werde New York seinen D-Day erleben, hieß es am Montag. D-Day, der Tag an dem die alliierten Truppen 1944 in der Normandie gelandet sind, gilt als der blutigste Tag der amerikanischsten Geschichte, beinahe 7000 amerikanische Soldaten verloren an französischen Stränden ihr Leben.

Doch die Metapher wird nicht nur deshalb verwendet. D-Day war auch der Wendepunkt des Krieges. Es war der Beginn des langen Marsches auf Berlin, der schließlich Europa aus den Klauen der Nazis befreite. Genauso, hofft man in New York, werden sich ab kommender Woche die Bürger ihre Stadt vom tödlichen Coronavirus zurück holen.

Einstweilen kommen die Einschläge jedoch immer näher. Die Pandemie, zu deren Zentrum New York nun geworden ist, wird immer weniger etwas, das in den Nachrichten stattfindet und immer mehr etwas, das vor der Haustür passiert. Jeder kennt mittlerweile jemanden, der krank geworden ist oder noch krank ist, auch wir. Einer unserer engeren Freunde liegt seit zehn Tagen mit Fieber im Bett. In eines der hoffnungslos überlasteten Krankenhäuser muss er glücklicherweise noch nicht. Drei Häuser weiter in unserer Straße kam in den vergangenen Tagen bestimmt jeweils fünf Mal ein Krankenwagen. Am Montag früh stand dann auf dem Bürgersteig eine jener improvisierten Gedenkstätten, die sonst hier in Harlem für junge Männer reserviert sind, die auf der Straße bei Drogenfehden ihr Leben lassen. Diesmal standen die Kerzen jedoch vor einem auf Karton geklebten Foto von „Mami Felicia“, einer alten dominikanischen Dame, die bis vor ein paar Wochen noch jeden Tag an ihrem Gehstock in den Park am Fluss lief.

Zentrum der Schlacht liegt hinter verschlossenen Türen

Doch das Zentrum der Schlacht tobt noch immer hinter verschlossenen Türen. Kaum ein Reporter traut sich noch in die Intensivstationen der Stadt, aus denen die täglichen Horrormeldungen nach außen dringen. Zu sehen sind nur gelegentliche Fernseh-Interviews mit Ärzten und Pflegern, die gerade von ihrer Schicht kommen und völlig verstört in die Kameras schauen. „Es ist tagein, tagaus dasselbe“, sagte einer von ihnen. „Die Leute kommen rein, Du intubierst sie, sie sterben. Und wieder von vorne.“

Eine befreundete Fotografin, die noch immer jeden Tag in der Stadt unterwegs ist, um dieses bizarre Kapitel in der Geschichte New Yorks zu dokumentieren, hat in der vergangenen Woche einen Tag lang am Hinterausgang eines Krankenhauses in Brooklyn verbracht. Beinahe jede Stunde wurde dort eine Leiche heraus getragen. „Ich musste mich jedes Mal wieder ins Auto setzen und heulen.“

In dieser Woche, in der die Entscheidungsschlacht um New York geschlagen werden soll, wird sich das Grauen jedoch nicht mehr hinter Krankenhaus-Mauern halten lassen. Selbst die improvisierten Leichenhallen und Kühlwaggons, die vor den Krankenhäusern stehen, so der Vorsitzende der städtischen Gesundheitskommission, könnten zum Wochenende an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Man bereite sich darauf vor, in den Parks der Stadt provisorische Gräber auszuheben.

Die Gespräche bei uns zuhause und online mit Freunden sind angesichts dieser Aussichten von einer Fassungslosigkeit darüber durchdrungen, wie wir an einen solchen Punkt gelangen konnten. Wie ist die Stadt New York, die dynamischste und mächtigste Stadt des 20. Jahrhunderts, dahin gekommen, dass Leichen in Stadtparks in Gräben gelegt werden und dass Feldlazarette aufgeschlagen werden? Wie sind wir dahin gekommen, dass Ärzte und Pfleger sterben, weil sie keine einfache Schutzmaske und Handschuhe bekommen können? Wie sind wir dahin gekommen, dass der Bürgermeister die Bundesregierung anflehen muss, in Washington gebunkerte Beatmungsgeräte heraus zu rücken, damit nicht noch mehr Menschen auf Krankenhausfluren verrecken?

Die Straße 6th Avenue ist nahezu menschenleer - wie so viele andere auch. Bild: Kat Gawin, Zuma Wire, dpa

Corona-Krise deckt alle Probleme der US-Gesellschaft auf

Die Krise, darüber ist man sich in New York einig, deckt all die Probleme auf, an denen die amerikanische Gesellschaft krankt. Da ist natürlich an oberster Stelle ein kaputtes Gesundheitssystem und eine Bundesregierung, die man wohlwollend als dysfunktional, weniger wohlwollend als soziopathisch beschreiben muss. „Ich brauche nicht Euer Klatschen“, twitterte diese Woche eine New Yorker Ärztin in Anspielung an das tägliche Ritual eines zweiminütigen Applauses von den Balkonen für die Gesundheitsarbeiter an der Virusfront. „Ich möchte, dass ihr aufhört Wahnsinnige zu wählen, die weder ein funktionierendes Gesundheitswesen, noch eine funktionierende Gesellschaft wollen.“

Die Krise hat Risse in der amerikanischen Gesellschaft offen gelegt, die tiefer liegen, als dass man nur Trump dafür verantwortlich machen könnte. Durch das Cornavirus kommt ans Tageslicht, was seit Jahrzehnten in den USA schief läuft. Um das zu erkennen, reicht der Blick auf die täglich aktualisierte Karte der Stadt mit den neuen Infektionszahlen. Das Virus wütet eindeutig in jenen Gegenden am schlimmsten, in denen die Einkommen am Niedrigsten sind – in Harlem, in der Bronx, in Teilen von Queens und Brooklyn. Im reichen Manhattan ist das Risiko, in einer der überlasteten Notaufnahmen an einem Beatmungsgerät zu landen, mit Abstand am geringsten. Und das liegt nicht alleine daran, dass die Reichen der Stadt sich schon in ihre Landsitze verzogen haben, bevor der Bürgermeister überhaupt eine Ausgangssperre verhängt hatte. Die Menschen in diesen Gegenden haben oft keine Wahl, als zur Arbeit zu gehen. An vielen Baustellen, an denen neue Türme für Luxuswohnungen hochgezogen werden, wird munter weiter gebaut, die Supermarktkassen wollen besetzt sein. 27 Angestellte der städtischen Verkehrsbetriebe – Zugführer, Reinigungskräfte, Sicherheitsbeamte – sind schon gestorben. Einer von sechs Polizeibeamten ist infiziert. Home Office ist für sie keine Option.

Andrew Cuomo, Gouverneur von New York, ist für viele der letzte Fels in der Brandung geworden. Bild: Michael Brochstein, Zuma Wire, dpa

Die Familien derer, die solche Jobs machen, wohnen dicht gedrängt in engen Wohnquartieren und haben oft keine ausreichende oder gar keine Krankenversicherung. Der größte Risikofaktor in den USA, bemerkte deshalb kürzlich eine Freundin, sei nicht Alter oder Vorerkrankung, sondern Armut. Da ist es kein Wunder, dass bei den Menschen hier in Harlem mitunter eine Art Nihilismus zu beobachten ist. Social Distancing, die Abstandsregel etwa, wird auf der Straße nur selten eingehalten, man steht genauso wie immer zusammen um sich zu unterhalten, zu lachen, Musik zu hören. Wenn man es ohnehin nicht vermeiden kann, der Infektion ausgesetzt zu sein, dann müssen einem die Vorsichtsmaßregeln albern vorkommen.

Auch in Zeiten von Corona gibt es Hoffnung

Natürlich gibt es bei all dem auch Dinge die Hoffnung machen. Die einem zeigen, dass es auch im Amerika Donald Trumps noch Mitgefühl und Gemeinsinn gibt. Da sind etwa die vielen Tausend Ärzte, Krankenschwestern und Pflegerinnen, die in die Stadt strömen, um zu helfen oder aus dem Ruhestand kommen, wohl wissend, dass sie sich damit selbst in Gefahr bringen. Oder die Fírma in Brooklyn, die bislang Messestände baute und über Nacht eine Produktion von Gesichtsmasken und Schutzkleidung für Krankenhaus-Angestellte ins Leben gerufen hat. Oder der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo, der sich in der Krise als Gegenentwurf zu Donald Trump herauskristallisiert und der seinen Staat mit Ruhe, Übersicht und Mitgefühl durch die Krise steuert. Für viele New Yorker ist Cuomo zur Zeit der letzte Fels in der Brandung, der einzige Grund nicht zu verzweifeln.

Cuomo beschönigt nichts und hat genau deshalb das Vertrauen der New Yorker. Er sagt klar und deutlich wo die Probleme liegen und was er tut, um sie lösen – selbst, wenn es nicht ausreicht. Und er hat es mit viel politischem Geschick geschafft, Donald Trump zu kritisieren und doch eine Leitung ins Weiße Haus offen zu halten. Als einer der wenigen Politiker hat Cuomo sich in dieser Woche auch getraut, die Frage zu stellen, die alle New Yorker im Hinterkopf haben, die sie aber nicht auszusprechen wagen. Wie nämlich die Stadt und das Land aussehen werden, wenn die Krise einmal vorbei ist. Cuomo ist sich sicher, dass nichts mehr so sein wird wie vorher. „Es wird keine Normalität mehr geben, zu der wir zurück kehren.“ Wie die neue Normalität aussieht, wagte er freilich nicht zu prophezeien. Doch die Alternativen sind klar. Entweder New York, ja ganz Amerika, lernt aus dem Debakel und setzt sich als menschlichere Gesellschaft wieder zusammen. Oder es geht weiter den Weg in ein Gemeinwesen, das Leichen im Park verscharrt.

