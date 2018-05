vor 18 Min.

In elektrischen Zaun geraten - Zehnjähriger wiederbelebt Panorama

Ein Zehnjähriger ist in Österreich in einen elektrischen Weidezaun geraten und lebensgefährlich verletzt worden.

Ein Zehnjähriger ist in Söll bei Kufstein in einen elektrischen Weidezaun geraten und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Notarzt konnte den Buben wiederbeleben. Er liege auf der Intensivstation, schwebe inzwischen aber nicht mehr in akuter Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Innsbrucker Klinik am Dienstag der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Der Junge war am Montag auf dem Nachhauseweg von der Schule vom Rad abgestiegen, um etwas aufzuheben. Dabei streifte er mit dem Helm den Zaun.

Eine derart schwere Verletzung sei ungewöhnlich, hieß es. Das Stromgerät des Weidezauns wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt. Man habe einen "Anlassbericht" angefordert, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Hansjörg Mayr. Dann werde über die weiteren Schritte entschieden. (dpa)

