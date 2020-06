vor 34 Min.

Indien: 100.000 Menschen wegen Wirbelsturms evakuiert

Wegen eines tropischen Wirbelsturms sind in Indien Hunderttausend Menschen in Notunterkünfte gebracht worden.

Sturm "Nisarga" soll am Mittwochnachmittag (Ortszeit) rund 100 Kilometer südlich der Millionenmetropole Mumbai an der Westküste auf Land treffen, wie der indische meteorologische Dienst mitteilte. Der Sturm soll viel Regen bringen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern erreichen.

Mumbai leidet derzeit bereits stark unter Corona. Die reichste Stadt Indiens ist das Epizentrum des Virus mit einem Viertel der Fälle. Die Krankenhausbetten und Beatmungsgeräte sind laut örtlichen Gesundheitsbehörden knapp.

Einen solch großen Sturm hat es in der Region laut der Meteorologen schon lange nicht mehr gegeben. Der Sturm soll aber schwächer sein als ein anderer Zyklon, der vor knapp zwei Wochen in Indiens Nordosten und in Bangladesch wütete und mehr als 100 Menschen in den Tod riss sowie Millionen zeitweise ohne Strom ließ. (dpa)

