vor 32 Min.

Infos zu "The Voice Kids" 2020: Start, Jury, Sendetermine, TV-Übertragung, Live-Stream

"The Voice Kids" 2020: Start, Sendetermine, Jury, Live im TV und im Stream - die Infos gibt es hier. In der vergangenen Staffel haben die Augsburger Schwestern Mimi und Josy gewonnnen

"The Voice Kids" 2020 startet im Frühjahr auf Sat.1. Hier erfahren Sie alles über Sendetermine, Jury, Live-Übertragung im TV und Stream.

Bei " The Voice Kids" werden ab dem Frühjahr 2020 werden neue junge Kandidaten versuchen, die Jury von ihrer Stimme zu überzeugen. Das Bewerbungsverfahren für Staffel 8 ist bereits abgeschlossen.

"The Voice Kids" (aka "TVK)") ist eine in Deutschland entwickelte Musik-Castingshow für Kinder. Ursprünglich ging es um Kids im Alter von acht bis 14 Jahren, seit der 7. Staffel liegt die Altersgrenze bei 15 Jahren. Das Konzept der Show basiert auf dem Erfolgsformat " The Voice of Germany", die Erstausstrahlung lief am 5. April 2013 bei Sat.1. Der gleichnamige YouTube-Kanal gehört zu den Top Ten der am meisten abonnierten Kanäle in Deutschland. Hier informieren wir Sie über den Start, die Sendetermine, die Jury und die Live-Übertragung von "The Voice Kids" im TV und Stream.

"The Voice Kids" 2020: Wann ist Start?

"The Voice Kids" startet im Frühjahr 2020 auf Sat.1 Der genaue Start-Termin ist noch nicht bekannt, die vergangene Staffel hat am 17. Februar begonnen und lief wöchentlich live im TV und Stream. Sobald die Sender Näheres veröffentlichen, werden wir es hier bekanntgeben.

Die Sendetermine zu "The Voice Kids" 2020

Da gilt das gleiche wie beim Start-Termin: Wir wissen es leider noch nicht. Sie können sich aber darauf verlassen, dass Sie die Ersten sind, die es hier erfahren.

"The Voice Kids" 2020: Coaches der Jury

Sasha

Sasha ist ein deutscher Popsänger und Schauspieler. 2014 nahm er bei "Sing meinen Song" teil und ist seitdem immer wieder im deutschen Fernsehen zu sehen.

Lena Meyer-Landrut

Die Pop-Sängerin erlangte erste Berühmtheit, als sie bei "Unser Star für Oslo" und später mit ihrem Hit "Satellite" auch den "Eurovision Song Contest" gewinnen konnte. Mehrmals saß die Sängerin nun bereits für "The Voice Kids" in der Jury.

Max Giesinger

Der Sänger, Songwriter und Musikproduzent kennt sich mit den Anforderungen bei "The Voice" bestens aus, da er in der ersten Staffel 2012 selbst als Kandidat dabei war und am Ende den vierten Platz belegte. Er übernimmt zum zweiten Mal die Rolle des Coaches bei "The Voice Kids".

Deine Freunde

Das Trio besteht aus Lukas Nimscheck, Florian Sump und dem DJ Markus Pauli, der allerdings nicht mit seinen Bandkollegen in der Jury sitzen wird. Die drei machen Musik für Kinder und sind deshalb bestens geeignet, den kleinen Kandidaten als Coaches zur Seite zu stehen.

Näheres über die Jury von "The Voice Kids" 2020 erfahren Sie hier: "The Voice Kids" 2020: Die Coaches in der Jury.

"The Voice Kids" 2020 live im TV und Stream sehen

"The Voice Kids" läuft voraussichtlich ab Februar 2020 abwechselnd bei Sat.1 und ProSieben live im TV und Stream. Wiederholungen gibt es bereits: In der Mediathek von Sat.1 sind derzeit alle Folgen aus den Staffeln 1 bis 7 verfügbar.

Der bislang noch kostenlose Streaming-Dienst Joyn wird auch "The Voice Kids" 2020 online zur Verfügung stellen. In Zukunft soll es eine Premium-Mitgliedschaft geben, die den Nutzern einige Extra-Features bietet.

Hier lesen Sie mehr zur Übertragung: "The Voice Kids" 2020 live im TV und Stream.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier."

Themen folgen