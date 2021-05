Inga Lindström - Der schönste Ort der Welt im ZDF: Handlung, TV-Termin, Darsteller

Das ZDF zeigt am 30.5.21 den Film "Inga Lindström - Der schönste Ort der Welt". Wann ist die Ausstrahlung im TV? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Romantik zum Ende des Wonnemonats Mai: Im ZDF läuft "Inga Lindström - Der schönste Ort der Welt". Hier gibt's alle Informationen zu dem ZDF-Film: Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler sind mit von der Partie? Wie ist die Handlung? Lesen Sie bei uns alle Antworten.

TV-Termin: "Inga Lindström - Der schönste Ort der Welt" am 30.5.21 im ZDF und Stream in der Mediathek

"Inga Lindström - Der schönste Ort der Welt" ist am Sonntag, 30. Mai 2021, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Ungeduldige finden "Inga Lindström - Der schönste Ort der Welt" bereit jetzt im Internet: als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Inga Lindström - Der schönste Ort der Welt"

Maja hat eine harte Zeit hinter sich: Ihr jüngerer Bruder ist ums Leben gekommen - unter höchst unglücklichen Umständen. Das Verhältnis zu ihrer Familie ist seitdem belastet. Maja ist meistens froh, nicht mehr in der alten Heimat zu wohnen. Doch genau in die kehrt sie zurück - anlässlich des Geburtstages ihres Opas Benno. Als sie auf ihre Mutter Ingrid trifft, stellt sie fest, dass die Wunden der Vergangenheit noch immer tief sein müssen. Ingrid begegnet ihrer Tochter mit Abweisung.

In der alten Heimat gerät Maja in einen Gefühlsstrudel par excellence. Erst begegnet sie ihrem Ex-Freund Elias, dann dem überaus sympathischen Michael. Schließlich findet sie heraus, dass der Bauernhof ihrer Familie in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Maja muss gleich mehrere Kämpfe aufnehmen: den gegen den Ruin des Hofs, den gegen ungute Gefühle rund um ihre Familiengeschichte und den um ihre eigene Gefühlswelt. Dann stellt sich auch noch heraus, dass die Ehe von Ingrid und Samu kurz vorm Scheitern zu stehen scheint.

Maja muss die Balance finden zwischen dem Umsorgen aller anderen und dem Sorgen für sich selbst.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Inga Lindström - Der schönste Ort der Welt" im Cast

Maja - Zoe Moore

Elias - Paul Triller

Michel - Manuel Mairhofer

Noomi - Lilian Prent

Ingrid - Birge Schade

Samu - Max Gertsch

Benno - Bernd Tauber

Sören - Thomas Schmuckert

Linus - Karl Kneusels

Tove - Laura Lippmann

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.