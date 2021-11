Inga Lindström - Hochzeitsfieber im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 7.11.21 den Film "Inga Lindström - Hochzeitsfieber". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird wieder romantisch im Zweiten: Das ZDF strahlt im November "Inga Lindström - Hochzeitsfieber" aus. Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann genau der TV-Termin ist, auf welche Darsteller Sie sich freuen können, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Inga Lindström - Hochzeitsfieber" am 7.11.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Inga Lindström - Hochzeitsfieber" läuft am Sonntag, 7. November 2021, im ZDF. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Zuschauer erwarten 88 Minuten Romantik pur. Wer am Sonntag keine Zeit hat, der kann sich "Inga Lindström - Hochzeitsfieber" als Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Inga Lindström - Hochzeitsfieber"

Es ist eine äußerst schwierige Situation, in die Lena reingerät: Gerade erst hat sie ihren Job im schwedischen Landhotel "Mariefried" angetreten, da fehlt plötzlich von ihrer Vorgesetzten Victoria jede Spur. Schlimmer noch: Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, wo sich die junge Frau aufhalten könnte. Hat die finanzielle Schieflage, in der sich das Hotel befindet, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Sind ihr die Nöte über den Kopf gestiegen?

In Abwesenheit der Chefin gibt es auf einmal einen Hoffnungsschimmer für die Hotelangestellten: Die renommierte und erfolgreiche Sängerin Ilvy möchte ihre Trauung im "Mariefried" feiern. So weit, so gut. Als Lena herausfindet, wen der Star da gedenkt zu heiraten, erscheint schon nicht mehr alles so rosig: Es ist Anton, mit dem Lena zu Jugendzeiten zusammen war. Lenas Freund Sören findet es gar nicht lustig, dass seine Partnerin wieder auf ihre Jugendliebe trifft.

Noch chaotischer wird alles mit der Ankunft von Charlie. Er ist Victorias Sohn - der mit seiner Art alle Anwesenden doch ziemlich vor den Kopf stößt. Plötzlich findet sich Lena wieder in einem Dreieckschaos zwischen Charlie, Sören und Sören.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Inga Lindström - Hochzeitsfieber" im Cast

Lena - Magdalena Höfner

Charlie - Jonas Minthe

Victoria - Adelheid Kleineidam

Bengt - Thomas Limpinsel

Ilvy - Laura Cuenca Serrano

Serrano Anton - Julian Bloedorn

Sören - Philipp Lind

Gunda - Heide Ackermann

Gustav - Philipp Sonntag

Frederic - Armin Marewski

"Inga Lindström - Hochzeitsfieber" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Inga Lindström - Hochzeitsfieber" nicht verpassen, der Sonntagabend ist aber schon verplant? Macht nichts: Der Film steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

(AZ)

