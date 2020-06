vor 50 Min.

"Inga Lindström: Kochbuch der Liebe": TV-Termin, Handlung, Besetzung

"Inga Lindström: Kochbuch der Liebe" läuft demnächst im ZDF. Alle Infos zu TV-Termin, Handlung und Besetzung erhalten Sie hier.

Von Tanja Schauer

Die "Inga Lindström"- Reihe hat seit 2003 ihren festen Platz im ZDF-Programm. Wann wird der nächste Film im TV ausgestrahlt? Worum geht es? Welche Schauspieler spielen mit? Alles Wichtige zu "Inga Lindström: Kochbuch der Liebe" finden Sie hier.

TV-Termin von "Inga Lindström: Kochbuch der Liebe"

"Inga Lindström: Kochbuch der Liebe" ist am Sonntag, 5. Juli 2020 um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.

"Inga Lindström: Kochbuch der Liebe": Die Handlung

Jule ist eine von Schwedens erfolgreichsten Food-Bloggerinnen und begeistert täglich Menschen mit ihrem "Kochbuch der Liebe". Mit ihren besonderen Rezepten versucht sie junge Paare aufs erste Date vorzubereiten oder Liebeskummer zu lindern. Zudem unterstützt Jule ihre Mutter in deren Kochschule.

Sie selbst führt eine Fernbeziehung mit Ole, der in New York wohnt. Die lange Zeit der Trennung soll jedoch schon bald ein Ende haben, da Jule aufgrund eines Jobangebots zu Ole nach New York ziehen möchte.

In einem letzten Kochkurs vor ihrer Abreise geraten Jules Pläne jedoch ins Wanken. Sie trifft auf Bille, der gemeinsam mit seiner Partnerin mitten in der Kinderplanung steckt, jedoch vorher die Zubereitung ordentlicher Gerichte lernen möchte. Bille ist ebenfalls sofort von Jule angetan und zweifelt an seiner langjährigen Beziehung mit Karrierefrau Hanna.

Als Ole Jule in Schweden überrascht, um ihr beim Packen zu helfen und ihr zu allem Überfluss einen Heiratsantrag macht, muss Jule sich entscheiden, ob ihr geplanter Lebensweg der richtige für sie ist und sie glücklich macht.

Besetzung: Das sind die Schauspieler bei "Inga Lindström: Kochbuch der Liebe"

Das sind die Schauspieler im Cast bei "Inga Lindström: Kochbuch der Liebe":

Schauspieler Rolle Anna Hausburg Jule Christian Martin Schäfer Bille Maria Bachmann Birthe Sebastian Kaufmane Ole Christina Petersen Lotte Anna von Haebler Hannah Felix von Manteuffel Jasper Jonas Minthe Felix Ingrid Mülleder Astrid Frank Vockroth Soren Daniela Preuß Marlen Benjamin Trinks Karl Börje Lundberg Vincent August

(AZ)

