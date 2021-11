Inga Lindström - Rosenblüten im Sand im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 28.11.21 den Film "Inga Lindström - Rosenblüten im Sand". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Romantik pur im späten November: Das ZDF bringt "Inga Lindström - Rosenblüten im Sand" auf die deutschen Bildschirme. Sie suchen nach Informationen zur Episode? Dann sind Sie hier richtig: Wir sagen Ihnen an dieser Stelle, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben, auf welche Handlung Sie sich freuen können und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Inga Lindström - Rosenblüten im Sand" am 28.11.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Inga Lindström - Rosenblüten im Sand" ist am Sonntag, 28. November 2021, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Folge hat eine Spieldauer von anderthalb Stunden und steht als Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Inga Lindström - Rosenblüten im Sand"

Catrine liegt die Welt vor Füßen. Sie hat feste Pläne für ihre Zukunft - und ist gewillt, endlich ihr Schicksal in die eigenen Händen zu nehmen. Die Vorzeichen sind ideal: Sie hat die Zusage, für ein ganzes Jahr als Krankenschwester in Nepal zu arbeiten. Ein Traum scheint in Erfüllung zu gehen: Ihre Leidenschaft für ihren Job und ihre Liebe zum Reisen könnten auf glückliche Art und Weise zusammenzukommen.

Ein Kurztrip bringt dann aber all ihre Pläne gehörig durcheinander. Bevor sie in die Ferne schweifen wird, möchte sie unbedingt noch mit ihrer Mutter Zeit verbringen: bei einem gemeinsamen Ausflug ans Meer. Endlich nur die beiden, endlich viel Gelegenheit, über alles mögliche zu sprechen.

Als die beiden Frauen am Meer ankommen, kommt es dann aber zu einer verhängnisvollen Begegnung mit Pelle. Der junge Mann und Catrine kommen ins Plaudern. Irgendwann stellt sich heraus, dass Pelles Vater Tomas und Catrines Mutter eine gemeinsame Vergangenheit haben und ein tragisches Geheimnis in sich tragen. Als alte Verletzungen zu Tage treten, ist das Gefühlschaos perfekt.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Inga Lindström - Rosenblüten im Sand" im Cast

Catrine - Nadine Menz

Pelle - Stefan Gorski

Ella - Susu Padotzke

Tomas - Guido Broscheit

Henrik - Jeroen Engelsman

Irene - Jo Kern

Marc - Nicolas König

Hanna - Helena Sattler

"Inga Lindström - Rosenblüten im Sand" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben am Sonntagabend schon etwas anderes vor, möchten "Inga Lindström - Rosenblüten im Sand" aber nicht verpassen? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

(AZ)

