Inga Lindström - Wilde Zeiten im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 29.8.21 den Film "Inga Lindström - Wilde Zeiten". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast?

Romantikzeit im Zweiten: Das ZDF bringt "Inga Lindström - Wilde Zeiten" ins deutsche Fernsehen. Wir haben Ihnen an dieser Stelle alle wichtigen Informationen zusammengestellt: Wann ist der TV-Termin? Wie ist die Handlung? Gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Welche Schauspieler haben bei "Inga Lindström - Wilde Zeiten" eine Rolle ergattert? In diesem Text finden Sie alle Antworten.

TV-Termin: "Inga Lindström - Wilde Zeiten" am 29.8.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Inga Lindström - Wilde Zeiten" ist am Sonntag, 29. August 2021, im ZDF zu sehen. Beginn ist um 20.15 Uhr. 88 Minuten Romantik pur sind garantiert. Der Film steht außerdem auch in der ZDF-Mediathek als Stream zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Inga Lindström - Wilde Zeiten"

Das Musikstudium in der Tasche, die Zukunft vor Augen: Clara möchte durchstarten - und hat einen genauen Plan: Sie plant, die Musikschule ihrer verstorbenen Mutter Kirsten zu übernehmen. Seit einiger Zeit träumt sie davon, das Lebenswerk ihrer Mutter fortzusetzen. Einen erheblichen Dämpfer erhalten die Pläne durch die Offenheit ihres Vaters Gunnar: Der eröffnet seiner Tochter, dass die Schule in großen finanziellen Nöten steckt. Das Aus steht quasi fest.

Clara möchte diese Nachricht nicht einfach hinnehmen. Sie will um die Zukunft der Schule kämpfen. Dabei kann sie auf eine breite Unterstützung bauen: Sowohl Zugbekanntschaft Erik, als auch Jugendfreund Lasse signalisieren ihre Hilfe. Bei der weiteren Suche nach potenziellen Unterstützern stößt Clara immer wieder auf Dinge aus der Vergangenheit ihrer Mutter, die ihr bislang so nicht bekannt waren.

Kann Clara trotz diverser Herausforderungen die Schule in eine bessere Zukunft führen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Inga Lindström - Wilde Zeiten" im Cast

Clara - Leonie Rainer

Erik - Tobias van Dieken

- Tobias van Dieken Bibi - Fanny Stavjanik

Ruben - Peter Kremer

Gunnar - Dietrich Adam

Lasse - Ben Blaskovic

- Ben Blaskovic Rieke - Helene Blechinger

Frieder - Martin Armknecht

Frau Skarsgård - Susanne Steidle

Arthur - Jimmy Gutzeit

"Inga Lindström - Wilde Zeiten" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Inga Lindström - Wilde Zeiten" unbedingt sehen, aber nicht unbedingt am Sonntagabend? Sie finden den Film auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

