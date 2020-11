15:57 Uhr

Inga Lindström: Zurück ins Morgen - TV-Termin im ZDF, Handlung, Schauspieler

Das ZDF zeigt "Inga Lindström: Zurück ins Morgen" im deutschen Fernsehen. Wann ist der TV-Termin? Was ist die Handlung des Films? Und: Wie ist die Besetzung?

Das ZDF zeigt die "Inga Lindström"- Reihe nun schon seit 17 Jahren. Die Filme erfreuen sich großer Beliebtheit. Umso wichtiger die Fragen: Wann strahlt der Sender den nächsten Film im TV aus? Worum geht es bei "Inga Lindström: Zurück ins Morgen"? Welche Schauspieler spielen mit? Die Antworten finden Sie hier.

Das ist der TV-Termin von "Inga Lindström: Zurück ins Morgen"

"Inga Lindström: Zurück ins Morgen" läuft am Sonntag, 8. November 2020, ab 20.15 Uhr im ZDF. Der Film dauert 90 Minuten. Wer nicht bis Sonntag warten will, kann "Zurück ins Morgen" bereits ab Samstag, 7. November, 10 Uhr, in der ZDF-Mediathek anschauen.

Das ist die Handlung von "Inga Lindström: Zurück ins Morgen"

Emilia ist gerade auf der Überholspur des Lebens. Endlich dominieren wieder die Dinge, die sie glücklich machen: Sie hat ihr Diplom als Designerin geschafft. Der Plan für die nahe Zukunft: in Stockholm beruflich durchstarten. Sie freut sich darauf, in der Großstadt weitere Schritte in ihrem Erwachsenwerden zu gehen. Doch dann kommt alles anders: Ein Besuch bei ihrem Vater Caspar bringt das Dunkle zurück in ihr Leben.

Caspar kommt seit einiger Zeit nicht mehr mit seinem Leben zurecht. Seit zwei Jahren wird seine Frau Isabella in Südamerika vermisst. Alle Ermittlungen blieben bislang erfolglos. Caspar ist verzweifelt und findet keinen Weg, um mit dem Verlust umzugehen. Ein Leben ohne seine Geliebte kann und will er sich nicht vorstellen. Beim Besuch seiner Tochter offenbart er ein weiteres Mal seine Gefühle.

Emilia bringt es nicht übers Herz, ihren Vater einfach so alleine zurückzulassen. Einen weiteren Grund, erst einmal in ihrem Heimatort Morgon zu bleiben, liefert die Begegnung mit Globetrotter Viktor. Auch der hat eine schwierige Familiengeschichte zu verarbeiten: Sein Bruder Tim hat gerade das Studium geschmissen, möchte das Elternhaus schnellstmöglich zu Geld machen, um die Boutique seiner neuen Freundin zu finanzieren. Viktor hat mit der Situation zu kämpfen. Emilia und Viktor vertrauen sich einander an, geben sich gegenseitig Halt. Doch schaffen sie es wirklich, den Umständen zu trotzen und zuversichtlich in eine gemeinsame Zukunft zu blicken?

Währenddessen spitzt sich die Situation von Caspar zu. Plötzlich taucht ein verschwommenes Foto auf, auf dem Caspar Isabella lebend in Südamerika zu erkennen meint. Bringt diese Spur nun die Wendung?

Besetzung: Das sind die Schauspieler bei "Inga Lindström: Zurück ins Morgen"

Folgende Schauspieler sind bei "Inga Lindström: Zurück ins Morgen" mit von der Partie:

Emilia Jönsson - Klara Deutschmann

- Caspar Jönsson - Heikko Deutschmann

- Viktor Isaksson - Frederik Götz

- Frederik Götz Hanna Sandberg - Tina Ruland

Maya - Sina Reiß

Tim - David Christopher Roth

Per - Luk Pfaff

Olivia - Michéle Fichtner

Mann vom Veterinäramt - Moritz Berg

Jorgen - Thomas Gumpert

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.





Themen folgen