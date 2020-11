vor 31 Min.

Innenminister nach Schüssen in Wien: "Augenscheinlicher Terroranschlag"

Einsatzkräfte der Polizei stehen am Schwedenplatz. Nach den Schüssen in der Wiener Innenstadt ist die Lage weiter unklar.

Mitten in Wien fallen Schüsse, es gibt Tote und Verletzte. Der Innenminister spricht von einem "augenscheinlichen Terroranschlag". In unmittelbarer Nähe eines der Tatorte befindet sich eine Synagoge.

In der Wiener Innenstadt sind am Montagabend Schüsse gefallen. Es handelt es sich nach den Worten von Innenminister Karl Nehammer augenscheinlich um einen Terroranschlag. Nach Angaben des Wiener Rettungsdienstes hat es mehrere Tote und Verletzte gegeben. Über alle Entwicklungen informieren wir in unserem Live-Blog.

