"Insecure", Staffel 4: Start, Cast, Folgen, Handlung und Trailer

Staffel 4 von "Insecure" wird bald bei Sky Ticket verfügbar sein. Sie wollen wissen wann der Start-Termin ist und wie viele Folgen die vierte Staffel hat? Das alles lesen Sie hier. Außerdem bekommen Sie Infos zur Handlung, den Schauspielern und dem Trailer.

Nach drei Staffeln, wird bald auch Staffel 4 von "Insecure" zu sehen sein. In der Serie versuchen zwei afroamerikanische Mittdreißigerinnen in Los Angeles ihr chaotisches Leben in den Griff zu bekommen.

Worum geht es in "Insecure", wann ist der genaue Start Termin und welche Schauspieler spielen mit? Alles zur Serie, die bei Sky Ticket laufen wird, erfahren Sie hier.

Start von "Insecure" Staffel 4

Die vierte Staffel von "Insecure" wird ab dem 23. Juni bei Sky Ticket zu sehen sein.

"Insecure": Die Handlung

Issa plant gemeinsam mit ihrer neuen Freundin Condola eine Market Street Block Party. Mit ihrem Ex Lawrence hatte sich Issa eigentlich ausgesprochen, doch dann erfährt sie, dass ausgerechnet Condola seine neue Freundin ist.

Währenddessen versucht Molly herauszufinden, wie sehr sie und ihr neuer Lover Andrew sich tatsächlich einander verpflichtet fühlen. Dass sich Issa emotional immer noch nicht richtig von Lawrence befreien konnte, versteht Molly ganz und gar nicht. Issa hingegen ist genervt, dass Molly ihre Beziehungen ständig aufs Neue hinterfragt. Und schon sind die beiden Freundinnen in einen heftigen Streit verwickelt.

Die Folgen von "Insecure"

Die vierte Staffel wird zehn Episoden beinhalten. Hier die englischen Titel der einzelnen Folgen:

Lowkey Feelin' Myself Lowkey Distant Lowkey Thankful Lowkey Losin' It Lowkey Movin' On Lowkey Done Lowkey Trippin' Lowkey Happy Lowkey Trying Lowkey Lost

Besetzung im Cast: Die Schauspieler von "Insecure"

Rolle Schauspieler Issa Issa Rae Condola Christina Elmore Lawrence Jay Ellis Molly Yvonne Orji Andrew Alexander Hodge

Trailer zu "Insecure"

Den Trailer der vierten Staffel "Insecure" können sie hier ansehen:

