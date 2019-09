17:03 Uhr

"Inside Bill's Brain": Start, Folgen, Handlung, Stream, Trailer, Kritik

"Inside Bill's Brain" startet am 20. September auf Netflix. Start, Folgen, Handlung, Trailer, Kritik, Stream - hier gibt es alle Infos.

"Inside Bill's Brain" erscheint Ende September Netflix. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Trailer, Kritik und Stream gibt es hier in der Übersicht.

In wenigen Tagen ist es soweit: "Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates" wird am 20. September 2019 auf Netflix veröffentlicht. In der dreiteiligen Dokumentation wird der Werdegang und das heutige Leben des Multimilliardärs Bill Gates begeitet. Die Produktion stammt aus der Feder des Academy-Award-Gewinners Davis Guggenheim ("Eine unbequeme Wahrheit"). Alle Infos zu Starttermin, Folgen, Handlung, Trailer, Kritik und Stream der Netflix-Doku gibt es hier im Überblick.

"Inside Bill's Brain": Starttermin und Folgen

Die Dokusendung startet am 20. September 2019 auf Netflix. "Inside Bill's Brain" wird drei Folgen haben, in denen das Leben und die Denkweise von Bill Gates näher beleuchtet wird. Und dabei geht es nicht nur um Microsoft: Mit der "Bill & Melinda Gates"-Stiftung hat der zweitreichste Mann der Welt es sich zur Aufgabe gemacht ein Ziel der United Nations zu erfüllen. Bis 2030 soll auf der Welt niemand mehr hungern. Die dreiteilige Dokumentation zeigt Interviews mit Bill und Melinda Gates, aber auch Familie und Freunde der beiden.

Trailer von "Inside Bill's Brain": Das ist die Handlung der Doku

Nachdem Bill Gates als CEO von Microsoft zurückgetreten war, änderte der Tech-Visionär seine Prioritäten und arbeitete daran, aktuelle Probleme der Gesellschaft zu lösen. So versucht Bill Gates Krankheiten und Epidemien in Afrika einzudämmen und fokussiert sich auf die Herausforderungen, die mit dem Klimawandel einhergehen. "Es ist härter, als ich dachte", sagte der 63-Jährige in einem ersten Trailer zu "Inside Bill's Brain". Auf Youtube hat der Trailer bereits mehr als eine Millionen Aufrufe und die Kommentare sind größtenteils positiv: "Wir haben ungefähr 20 verschiedene Filme über Steve Jobs. Es wurde Zeit, dass wir das hier bekommen", schreibt ein Nutzer unter den Trailer auf Youtube.

Die Dokumentation beleuchtet nicht nur sein Arbeits- sondern auch sein Privatleben: Zum Beispiel das Verhältnis zu seiner Mutter, die sich von Bill wohl ein familienorientiertes Leben gewünscht hatte.

"Inside Bill's Brain" im Stream auf Netflix - Die Kritik

Die Doku wird auf Netflix zu sehen sein. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat. Die Doku über Bill Gates zeigt nicht nur den Werdegang des berühmten Entrepreneurs, sondern beleuchtet seine Arbeit auch von einer philosophischen Seite und zeigt auch wie sehr sich der Fokus von Bill Gates verändert hat - von Business zu philanthropischen Projekten. Obwohl er mit seiner Stiftung "Bill & Melinda Gates Foundation" viel spendet und Entwicklungshilfe leistet, steht der 63-Jährige auch immer wieder in der Kritik, weil seine Stiftung angeblich Profitinteressen verfolge. Wie die Dokumentation zu dem 63-jährigen Visionär angenommen wird, erfahren Sie ab dem 20.09.2019 auf Netflix. (AZ)

Themen Folgen