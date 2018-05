Institut warnt vor Mashmallow-Rösten über Vulkan

Ein Mann fragt, ob man Marshmallows über dem kürzlich ausgebrochenen Vulkan in Hawaii rösten könne. Die Antwort des Geologischen Instituts der USA ist deutlich.

Aus der Not eine Tugend machen – nach diesem Motto hat ein Twitter-Nutzer dem Geologischen Institut der USA (USGS) die Frage gestellt, ob er über dem hawaiianischen Vulkan Kilauea Marshmallows rösten darf. Er wolle wissen, ob der Schaumzucker "völlig sicher" über den jüngst entstandenen vulkanischen Rissen gegrillt werden könne, schrieb der Nutzer in dem Kurzbotschaftendienst. "Wenn man einen Stock hat, der lang genug ist, natürlich", fügte er hinzu.

Erm...we're going to have to say no, that's not safe. (Please don't try!) If the vent is emitting a lot of SO2 or H2S, they would taste BAD. And if you add sulfuric acid (in vog, for example) to sugar, you get a pretty spectacular reaction.