Internet-Phänomen Grumpy Cat ist tot

Diese Nachricht macht "grumpy” (deutsch: mürrisch): Die berühmteste Katze der Welt ist tot. Grumpy Cat ist im Alter von sieben Jahren verstorben.

Die Katze, die über soziale Netzwerke berühmt wurde und eigentlich Tardar Sauce hieß, starb bereits am Dienstag friedlich in den Armen ihrer Besitzerin Tabatha Bundesen. Das teilte die US-Amerikanerin auf dem offiziellen Twitter-Konto des Katzenstars mit.

"Unsere Herzen sind gebrochen. Grumpy Cat hat Millionen von Menschen in aller Welt geholfen zu lächeln, auch in schweren Zeiten", heißt es in dem Tweet.

Ärzte konnten Grumpy Cat nicht retten

Vorangegangen war eine Infektion der Harnröhre. Die Krankheit war trotz aufwendiger Pflege durch Mediziner und die Familienangehörigen nicht mehr aufzuhalten.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 17. Mai 2019

Grumpy Cat machte Besitzer zu Millionären

Ein genetischer Defekt führte dazu, dass Grumpy Cat ihren typisch mürrischen Gesichtsausdruck ausbildete. Im Internet wurde die Katze ab 2012 zu einem Meme - also einer Vorlage für zahlreiche Bild-Witze.

Seit 2013 ist Grumpy Cat eine Marke. Das Gesicht der grantigen Katze wurde auf T-Shirts, Poster und andere Fan-Artikel gedruckt - und machte ihre Besitzer zu Millionären. 2017 war die Katze sogar Markenbotschafter für einen deutschen Autohersteller.

Seit 2015 steht sogar eine Wachsfigur der Katze bei Madame Tussauds in London.

Zuletzt hatte das Tier rund 8,5 Millionen Likes bei Facebook, 2,4 Millionen Anhänger bei Instagram sowie 1,5 Millionen bei Twitter und mehr als 264.000 Abonnenten bei YouTube. (tf)

