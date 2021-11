Kastelruther-Spatzen-Sänger: "Irgendwann rächt sich die Natur"

Norbert Rier ist Sänger der Kastelruther Spatzen – und zugleich Landwirt in Südtirol. Ein Gespräch über Klimawandel, Elektroautos und den Traum von einer heilen Welt.

Herr Rier, Ihr neues Album ist voller romantischer Weihnachtslieder. Gibt es in Südtirol eigentlich noch weiße Weihnachten?

Norbert Rier: Ja, Gott sei Dank. Natürlich hat es in den vergangenen Jahren auch mal geregnet, aber 2020 hatten wir wieder mal wunderschöne weiße Weihnachten. Das war ein herrlicher, schneereicher Winter, so wie man ihn sich idealerweise vorstellt. Leider konnten wir wegen Corona nicht Ski fahren, weil die Lifte nicht in Betrieb waren.

Im Flachland haben wir weiße Weihnachten schon lange nicht mehr erlebt. Stichwort Klimawandel. Welche Haltung haben Sie zu dem Thema?

Rier: Das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Aber es wird auch teilweise viel Panik verbreitet. Gewisse Klimaschwankungen hat es immer gegeben. Schon mein Vater hat erzählt, dass es Winter gab, an denen auf der Alm kein Schnee war. Aber natürlich sollte behutsamer mit der Natur umgegangen werden. Ich bin auch Landwirt und sehe mich als Umweltpfleger. Von der Politik werden die Bauern aber manchmal in Dinge reingetrieben, die für die Natur nicht gut sind. Die Überdüngung ist so ein Beispiel.

Aber wissenschaftlich ist es längst erwiesen, dass der jetzige Klimawandel vom Menschen verursacht wurde.

Rier: Ja, natürlich. Das bringt unsere Wohlstandskultur mit sich. Zu den großen Umweltverschmutzern gehören ja auch der Flug- und Schiffsverkehr. Man hat im ersten Jahr der Pandemie gesehen, als das Verkehrsaufkommen zurückging, dass das den Meeren wie auch der Luft guttut. Aber da geht es halt um wahnsinnig viel Geld und es ist nicht so leicht, da gegenzusteuern.

Norbert Rier, 61, ist Sänger der Volksmusikgruppe Kastelruther Spatzen und Landwirt mit eigener Haflingerzucht. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Das neue Album, das am 19. November erscheint, heißt „HeimatLiebe Weihnacht“. Foto: Schackow, dpa

In einem früheren Gespräch mit uns sprachen Sie über das Schmelzen der Gletscher, das Sie beunruhigt.

Rier: Das stimmt. Die Gletscherschmelze ist schon beunruhigend. Auf jeden Gletscher musste in der Vergangenheit eine Bahn hinaufgebaut und das ganze Jahr durch Wintersport betrieben werden. Irgendwann rächt sich die Natur. Dazu kommt: Es gibt heute schon mehr schwere Unwetter als früher. Das ist ein schwieriges Thema. Vor allem die großen Länder, die zur Umweltverschmutzung am meisten beitragen, müssten dringend handeln. Aber trotz allem ist für den Einzelnen auch das Vertrauen ins Leben wichtig. Panik dagegen hilft nix!

Im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern, die in ihrer Blase leben, sind Sie ja nicht nur Sänger, sondern auch Landwirt und betreiben eine Haflingerzucht. Darum sind sie vertraut mit Ihrer Heimat und der Natur. Bekommen Sie in Südtirol die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren?

Rier: In kleineren Dingen spürt man auch in Südtirol den Klimawandel und die mangelnde Nachhaltigkeit. In der Landwirtschaft haben wir da und dort ein Gülleproblem, der Boden wird zu oft überdüngt. Auch der Borkenkäfer ist ein zunehmendes Problem, was auch damit zu tun hat, dass man das Laub im Herbst nicht mehr verbrennen darf. Dabei wurden nämlich auch die Käfer und anderes Ungeziefer verbrannt. Durch extreme Stürme sind auch manche Wälder geschwächt. Bis die sich erholen, das dauert Generationen.

Sie sind auch Waldbesitzer. Müssen Sie im Bergwald wegen der wärmeren Temperaturen andere Baumarten pflanzen?

Rier: Wir haben hauptsächlich Mischwald. Der ist noch sehr stabil. Zum Teil müssen Bäume auf Anweisung der Forstbehörden ab einem bestimmten Alter umgeschnitten werden, weil sie dann schwächer werden. Doch vieles regelt sich im Wald noch von selbst. Insgesamt aber müssen wir einfach mehr mit der Natur statt gegen sie leben.

Was heißt das: mit der Natur leben?

Rier: Einfach versuchen, die Veränderungen in der Natur besser zu beobachten und darauf zu reagieren. Ich bin einer, der gerne auf alte Weisheiten zurückblickt. Heutzutage fehlt diese Betrachtung, alles muss zu schnell gehen, alles ist zu hektisch.

Was ist Ihre Lieblingszeit in der Natur?

Rier: Für mich ganz klar der Frühling! Auch im Herbst oder in der Weihnachtszeit ist es schön. Nach diesen Jahreszeiten sollte sich der Mensch richten. Da ruht die Natur, das sollte auch der Mensch tun. Aber im Frühling, wenn man sieht, wie die Bäume treiben, die Blätter sprießen – das ist großartig. Man merkt dann, die Tage werden länger, es wird wieder wärmer. Im Juni auf den Almen, wenn die Alpenrosen und Kräuter blühen, ist es herrlich.

Kaufen Sie Bio-Lebensmittel oder weiß man in Kastelruth eh, woher die Wurst, der Käse oder das Brot kommt?

Rier: Wir bauen viel im eigenen Garten an. Das machen auch immer mehr junge Leute. Einer meiner Söhne hat sich Kühe gekauft, die leben auf den Almen. Dass die da ein gutes Leben haben, schmeckt man am Fleisch oder an der Butter oder dem Käse. In der Landwirtschaft haben wir schon das Problem, dass die großen Betriebe gepusht werden und die kleinen nicht mehr über die Runden kommen. Wenn ich teilweise die Massentierhaltung wie das Stopfen von Truthähnen sehe, ist das einfach ein falscher Weg. Politisch werden oft landwirtschaftliche Entwicklungen unterstützt, die in die Irre führen. Die Bergbauern dagegen werden oft vernachlässigt.

Immer mehr Menschen steigen auf Elektroautos um. Haben Sie sich darüber auch schon Gedanken gemacht?

Rier: Die Elektroautos sind ein schöner Modetrend. Aber gerade bei uns in Südtirol, wo es im Winter ziemlich kalt sein kann, da ist das sehr schwierig. Es sollte den Leuten auch mal genauer erklärt werden, wie die Akkus dieser Autos hergestellt werden. Da habe ich mal einen Bericht gesehen, dass Rohstoffe mit Kinderarbeit gewonnen werden. Auch das Recycling scheint mir noch nicht gut zu sein. Ich selber brauche kein Elektroauto.

Was antworten Sie eigentlich Kritikern, die Ihnen pauschal vorwerfen, Sie würden als Kastelruther Spatzen nur die heile Welt besingen?

Rier: Na ja, oft steckt Neid dahinter. Aber wer im Rampenlicht steht, wird auch kritisiert. Wir als Kastelruther Spatzen wollen keine Weltveränderer sein. Ein Lied dauert drei Minuten, da kann man höchstens das eine oder andere Thema anreißen. Ich finde, die Leute sollen sich bei unseren Liedern zurücklehnen können, die Alltagssorgen beiseiteschieben und die Musik genießen.

