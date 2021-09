"Love Island"-Gewinner Robin: "Es war die beste Entscheidung meines Lebens"

Robin aus Augsburg hat die diesjährige Staffel des TV-Formats "Love Island" gewonnen. Er erzählt, wie es um seine Liebe zu Isabell steht und ob er von RTL Sätze vorgeschrieben bekam.

Hallo Robin, am Dienstag sind Sie nach aufregenden Wochen bei "Love Island" wieder in Deutschland angekommen. War das ein Kulturschock?

Robin: Brutal. Es war echt der Wahnsinn. Isabell und ich kommen ja beide aus Bayern und sind deshalb zusammen in München angekommen. Unsere Familien haben uns am Flughafen empfangen. Das war sehr schön.

Sie beide kehren als Gewinner der diesjährigen Staffel heim. Wie blicken Sie auf ihre Zeit dort zurück?

Robin: Mich bei der Sendung anzumelden, war die beste Entscheidungen meines Lebens. Ich blicke auf eine richtig geile Zeit zurück mit richtig coolen Leuten. Ich habe dort Freunde fürs Leben gewonnen.

Mit wem wollen Sie weiter Kontakt pflegen?

Robin: Vielleicht mit Isabell. (lacht) Nein, im Ernst. Jannik und Martin gehören absolut zu meinen Bezugspersonen, sie haben mir immer offen und ehrlich ihre Meinung gesagt. Das sind richtig gute Freunde.

Sie haben es gerade spaßeshalber schon angesprochen. Wie geht es jetzt mit Ihnen und Isabell weiter?

Robin: Wir sind beide guter Dinge. Wir wissen, dass es im Alltag anders läuft, als in der Fernseh-Villa. Wir werden uns in den nächsten Tagen sehen, sie wird zu mir kommen. Da lernen wir uns noch besser kennen und wir haben beide Lust darauf, dass etwas größeres daraus entsteht.

Robin aus Augsburg über "Love Island": "Es gibt kein Skript"

Kurz nach dem Staffelfinale hat Isabell gesagt, dass Sie beiden draußen, im normalen Leben, vermutlich getrennte Wege gegangen wären. Wie sehen Sie das?

Robin: In Situationen, in denen man sich streitet oder verschiedener Meinung ist, da ist es oft einfach bequemer, sich zu ignorieren oder nach jemand anderem zu suchen. Im normalen Leben würde der Kontakt schnell weniger. Bei Love Island kannst du vielleicht in die Küche laufen oder ins Wohnzimmer, aber spätestens nach einer Stunde läufst du dir wieder über den Weg. Das schweißt schon zusammen.

Jetzt mal ehrlich: Laufen am Set nicht Dutzende Fernsehproduzenten herum, die Ihnen vorschreiben, was vor der Kamera gesagt werden soll?

Robin: Es gibt kein Skript. Mir wurde kein einziges Wort in den Mund gelegt. Ich war in keiner Situation, wo ich dachte: Das möchte ich jetzt nicht sagen. Jeder durfte sein, wie er will. An die ganzen Kameras vor der Nase musste ich mich aber erst gewöhnen.

Wie fielen die Reaktionen Ihrer Freunde und Familie auf Ihre Zeit bei "Love Island" aus?

Robin: Als ich heimgekommen bin, haben mich als erstes meine Eltern mit einer Feier und ausgedruckten Bildern der Sendung empfangen. Am Abend kamen dann alle meine Kumpels. Alle haben über die Sendung diskutiert und wussten über alles Bescheid. Sie haben gesagt: Schön, dass du dich nicht verstellt hast. Sie dachten eigentlich auch, dass Isabell schon hier sitzt. (lacht)

Als Gewinner der diesjährigen Staffel haben Isabell und Sie jeweils 25.000 Euro bekommen. Welche Pläne haben Sie mit dem Geld?

Robin: Bei mir ist das eher langweilig. Mein größter Traum ist eine Eigentumswohnung, bestenfalls in Augsburg. Dafür lege ich das Geld auf die hohe Kante.

Robin aus Augsburg: "Anfragen für weitere TV-Shows habe ich noch nicht bekommen"

Ihr Bekanntheitsgrad ist im Laufe der Sendung stetig gewachsen. Auf Instagram haben Sie nun mehr als 56.000 Abonnenten. Werden Sie ein Influencer?

Robin: Es ist unglaublich, wie viele Nachrichten ich bekomme. Was ich mit meiner Reichweite anfangen werde, weiß ich noch nicht. Sollte ich Themen oder Produkte bewerben, dann nur solche, die auch zu mir passen. Ich werde nicht alles machen, nur um Geld zu verdienen.

Viele nutzen Fernsehformate wie "Love Island" als Sprungbrett in die Medienlandschaft. Wann sehen wir Sie beim Dschungelcamp?

Robin: (lacht) Anfragen für weitere TV-Shows habe ich noch nicht bekommen. Mir reicht es auch erstmal eine kurze Zeit mit TV-Shows. Das war schon alles sehr viel für den Kopf.

Wenn Sie gerade nicht bei "Love Island" auftreten, haben Sie einen normalen Bürojob in Augsburg. Wie geht Ihr Leben jetzt weiter?

Robin: Ich bin an diesem Freitag wieder in der Arbeit. Es ist eine ziemlich seriöse Firma. Was mich da erwartet, weiß ich nicht.

Haben Sie ein bisschen Angst vor der Reaktion Ihrer Kolleginnen und Kollegen?

Robin: Schon ein bisschen. (lacht) Ich muss schauen, wie das Ganze angenommen wird. Ich glaube aber, dass alle hinter mir stehen. Die goldene enge Hose aus der Sendung lasse ich auf jeden Fall daheim.

