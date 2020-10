Inzidenzwerte teils bei 2000: Belgien steht vor dem Corona-Kollaps

Das ist kein Wunder das die Zahlen so explodieren. Unsere Kanzlerin bat am Freitag die Bürger das sie zu Hause bleiben sollen. Was aber am Samstag passiert ist war der 'Oberhammer', ich wohne an der stark befahrenen B17 im Raum LL, hier herrschte den ganzen Tag Kolonnen Verkehr,Richtung Berge, der Zusammenbruch folgte gegen 16 Uhr, in Richtung LL, Schrittgeschwindigkeit über 2Std. Was haben die Leute, an dem Satz ' Bleiben sie zu Hause' denn nicht verstanden!!??

