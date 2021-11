"Princess Charming" 2021: Irina Schlauch liebt Action - ein Porträt

"Princess Charming" ist bei Vox zu sehen. In dem Dating-Format sucht die Juristin Irina Schlauch eine Partnerin. Im Porträt stellen wir Ihnen die 30-Jährige näher vor.

" Prince Charming" hat bereits viele Fans und war ein voller Erfolg im TV und nun gibt es auch das Pendant mit Frauen in der Hauptrolle im Free-TV zu sehen: "Princess Charming" wird nach der Ausstrahlung bei TV NOW auf Vox ausgestrahlt.

Irina Schlauch ist die erste "Princess Charming" und leitet die lesbische Dating-Show ein. Wir stellen Ihnen die 30-Jährige hier im Porträt näher vor.

Irina Schlauch ist "Princess Charming" 2021

Irina Schlauch ist Rechtsanwältin und lebt in Köln. Sie hatte ihr Coming Out mit 23 Jahren und ihre Eltern waren sehr verständnisvoll: "Ich bin sehr tolerant erzogen worden, insofern wusste ich, dass das für meine Familie kein Thema sein wird. Dafür bin ich sehr dankbar." Irina Schlauch hat eine Zwillingsschwester und ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Familie.

Die 30-Jährige fühlt sich sehr geehrt, die erste "Princess Charming" sein zu dürfen, hat aber auch großen Respekt vor der Rolle, wie sie in einem Interview mit der Mediengruppe RTL erzählt. Sie freut sich, dass sie mit einem Format wie "Princess Charming" zu einer besseren Akzeptanz der LGBTQ-Community beitragen kann und will Frauen, die noch vor ihrem Outing stehen, Mut geben, zu ihrer sexuellen Orientierung zu stehen. "Je öfter Diversität im TV und Streaming gezeigt wird, desto normaler wird es für die Menschen. Jede(r) sollte sich zeigen können, wie sie/er ist", erzählte Irina in einem Interview mit der Mediengruppe RTL.

Mit 17 Jahren hatte Irina ihre erste Beziehung - allerdings mit einem Mann. Danach ging sie nur noch Beziehungen mit Frauen ein. Sie liebt es, Sport zu machen - vor allem, wenn sie ein Brett unter den Füßen hat, wie sie in einem Interview erzählt. Snowboarden, Wakeboarden und Surfen gehören deshalb zu ihren Hobbys.

"Princess Charming" 2021: Irina Schlauch war ein großer Fan von "Prince Charming"

Wie Irina Schlauch in einem Interview erzählt, sind ihr Toleranz und Vertrauen in einer Beziehung besonders wichtig. Sie freut sich sehr auf die 20 Kandidatinnen und hofft, genügend Zeit zu haben, alle kennenzulernen. Einen festen Plan, wie sie vorgehen möchte, hat die 30-Jährige noch nicht. Sie will sich von den Kandidatinnen überraschen lassen: "Ich bin gespannt, wer mich durch ihre Art umhaut", so Irina in einem Interview.

Ihr sind auch feste Rollenaufteilungen nicht wichtig, sie ergreift beim Daten gerne die Initiative, mag es aber auch, erobert zu werden. "Ich flirte gerne und kann auch offensiv sein, wenn ich will. Ich mag es aber auch, wenn eine Frau so selbstbewusst ist, dass sie mir zeigen kann, dass sie mich gut findet", erzählte "Princess Charming" vor der Sendung.

Sie selbst hat "Prince Charming" gespannt verfolgt und das Format habe sie "emotional abgeholt und mitgerissen". Nicolas Puschmann - der erste "Prince Charming" in Deutschland - ist nach einigen Höhen und Tiefen noch immer mit seinem Partner Lars Tönsfeuerborn zusammen. Nun möchte auch Irina Schlauch bei dem Format ihre Traumfrau finden. (AZ)

