Ischgl-Affäre

vor 31 Min.

Corona-Chaos in Ischgl: Erster Prozesstag endet mit einer Enttäuschung

Plus Ischgl ist für Ski-Partys bekannt - ideal für die Ausbreitung des Coronavirus. Nun entscheidet eine Richterin, ob der Staat für Ansteckungen geradestehen muss.

Von Werner Reisinger

Alexander Klauser ist ein gefragter Mann an diesem Freitagvormittag. Der Anwalt steht an der Balustrade über der stuckverzierten, ehrwürdigen Aula des Wiener Justizpalastes und gibt ein Interview nach dem anderen. Der Andrang ist groß. Journalistinnen und Journalisten aus halb Europa wollen von ihm wissen, was er von der Verhandlung erwartet, welche Chancen er sich für jene ausrechnet, die er vertritt. Es ist der Auftakt zum ersten gerichtlichen Nachspiel der Ischgl-Affäre.

