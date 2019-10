vor 17 Min.

Isolierte Familie auf Bauernhof: Österreicher weiter in Haft

Ein junger Mann bittet in einer Kneipe um Hilfe. Er habe neun Jahre in einem Keller gelebt. Auf einem Bauernhof entdeckt die Polizei daraufhin eine Gruppe verwahrloster Menschen.

Der Österreicher, der im Fall der jahrelang isoliert auf einem niederländischen Bauernhof lebenden Familie festgenommen wurde, ist weiterhin in Haft. Der 58-Jährige werde weiterhin zu dem Fall befragt, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch in der östlichen Provinz Drenthe mit. Ob es einen konkreten Verdacht gegen den Mann gebe, wollte der Sprecher nicht sagen.

Der aus Österreich stammende Mann war am Vortag vorläufig festgenommen worden, weil er nach Angaben der Polizei nicht an der Untersuchung mitarbeiten wollte. Er war der Mieter des abgelegenen Bauernhofes in dem Dorf Ruinerwold, in dem die Familie entdeckt worden war.

Ein Vater und seine sechs Kinder von jetzt 18 bis 25 Jahre sollen dort in einem kleinen Raum jahrelang gehaust haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Familie seit 2010 völlig isoliert lebte. Die Mutter soll bereits zuvor gestorben sein. Weder der Vater noch seine sechs Kinder waren nach Angaben der Polizei beim Einwohnermeldeamt gemeldet. Einzelheiten zu den genauen Umständen wurden zunächst nicht mitgeteilt. (dpa)

