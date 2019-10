vor 27 Min.

Ist Gustav Gerneth nicht nur der älteste Deutschlands, sondern auch der Welt?

Als er geboren wurde, hatte Deutschland einen Kaiser und Robert Koch erhielt den Nobelpreis. 114 Jahre später feiert der Senior mit Enkeln und Urenkeln.

Am Dienstag feiert der wohl älteste Mann Deutschlands - und einer der ältesten weltweit - seinen 114. Geburtstag in Havelberg in Sachsen-Anhalt. Der Bürgermeister Bernd Poloski kam zu Besuch beim Jubiliar Gustav Gerneth. Anschließend sagte er: "Er isst nach wie vor gern Süßigkeiten." Entsprechend brachte das Stadtoberhaupt neben Grüßen des Ministerpräsidenten und des Landrats sowie einem großen Blumenstrauß einen Präsentkorb mit Gerneths Lieblingssüßigkeiten mit.

Wie in den Vorjahren habe der nun 114-Jährige im kleinen Kreis gefeiert - bei einem Frankfurter Kranz, einer ringförmigen Buttercremetorte. Über Gerneth sagte Poloski: "Er ist nach wie vor interessiert, insbesondere an Fußball." Sie hätten sich unter anderem über Bayern München unterhalten.

Ältester Deutscher: "Ist noch nicht sein letzter Geburtstag"

Poloski fühlt sich nach seinen eigenen Worten sehr geehrt, jedes Jahr aufs Neue von Gerneth empfangen zu werden. Gerneth klage nicht, vielmehr strahle er Lebensfreude aus. Und verschmitzt sei er immer noch. So habe der 114-Jährige auch in die Zukunft geschaut. "Wir sollen uns noch Zeit lassen. Es ist noch nicht sein letzter", habe Gerneth gesagt und seinen Geburtstag gemeint.

Der letzte deutsche Kaiser, Wilhelm II. (1917) war im Jahr 1905 bereits 17 Jahre lang Herrscher des deutschen Reichs gewesen. Im selben Jahr wurde Gustav Gerneth geboren. Bild: dpa (Archiv)

Der Bild-Zeitung sagte Gerneths Enkelin Christine Rattay: "Weil es mit dem Gehen nicht mehr gut funktioniert, verbringt Opa seine Zeit im Bett und schaut dort TV." Offiziellen Besuch wolle er nicht empfangen, der Geburtstag sollte im engsten Familienkreis gefeiert werden. Gerneth ist gelernter Maschinist und wurde am 15. Oktober 1905 in Stettin geboren, dem heutigen polnischen Szczecin.

Ältester Mensch der Welt mit 113 Jahren im Januar gestorben

Im Januar dieses Jahres war der Japaner Masazo Nonaka im Alter von 113 Jahren gestorben. Er hatte als der älteste Mann der Welt gegolten. Das Guinness-Buch der Rekorde hatte Nonaka im April 2018 als ältesten Mann der Welt anerkannt. (dpa)

