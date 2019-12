vor 2 Min.

Ist Sonja Kirchberger Kandidatin im Dschungelcamp 2020?

Nach Angaben der Bild-Zeitung wird Sonja Kirchberger im Januar in das Dschungelcamp 2020 ziehen. Wir stellen Ihnen die Schauspielerin hier im Porträt vor.

Das Dschungelcamp 2020 kommt Anfang Januar mit einer neuen Staffel auf RTL. Üblicherweise lässt sich der Sender lange Zeit, um die Kandidaten offiziell bekanntzugeben, die Bild-Zeitung veröffentlicht allerdings jährliche eine Liste mit möglichen Teilnehmern. Diese hat sich in den vergangenen Jahren oft bewährt. Laut dieser Liste zieht auch Sonja Kirchberger ins Dschungelcamp 2020. Lesen Sie mehr zu der 55-Jährigen hier im Porträt.

Dschungelcamp-Kandidatin: Sonja Kirchberger war im Playboy zu sehen

Sonja Kirchberger wurde 1964 in Wien geboren. Zwischen 1974 und 1978 arbeitete sie als Balletttänzerin in der Wiener Oper. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie 1988 als die verführerische Coco im Film "Die Venusfalle". Daraufhin war sie in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen sowie Serien zu sehen. Oft verkörperte sie erotische oder verführerische Charaktere ("Der König von St. Pauli", "Drei zum Verlieben" etc.) - mittlerweile ist das ihr Markenzeichen.

Sonja Kirchberger nimmt ihre Rolle als Verführerin in Filmen und im echten Leben sehr ernst. Wie sie in einem Interview erzählt, genießt sie es mittlerweile, als Sexsymbol angesehen zu werden. Dreimal war die heute 55-Jährige im Playboy zu sehen - auch auf dem Cover.

Sonja Kirchberger im Dschungelcamp 2020

Seit September 2014 betreibt Sonja Kirchberger auf Mallorca ihr eigenes Restaurant, was mittlerweile zu ihrem zweiten Standbein geworden ist. "Nach einem langen Arbeitstag dort fühle ich mich manchmal wie 70! Aber das macht mich gerade sehr glücklich", sagte sie in einem Interview.

2016 nahm sie an "Let's Dance" teil. Nun wagt sie sich wieder ins TV: Nach Informationen der Bild-Zeitung soll die 55-Jährige ins Dschungelcamp 2020 ziehen. RTL hat diese Information noch nicht offiziell bestätigt. (AZ)

