Ist der Bodensee voller Leichen?

Jedes Jahr gibt es am Bodensee Badeunfälle, manche enden tödlich. Die Polizei geht von knapp 100 Leichen aus, die am Boden des Sees liegen.

Ob auf der deutschen oder schweizerischen Seite des Bodensees, es macht keinen Unterschied. Die Schweizer Pendlerzeitung 20 Minuten berichtet, dass es immer wieder passiert, dass eine Person vermisst gemeldet wird. Auch dann, wenn sich die Polizei fast sicher ist, wo die Person untergetaucht ist.

Der Bodensee "verschluckt" die Leichen

Seit 1947 wird von der Polizei am Bodensee eine Liste vermisster Personen geführt. Laut der Seepolizei Thurgau stehen insgesamt 99 Menschen auf der Liste - sie alle sollen im Bodensee verschwunden sein. Dass die Körper nicht gefunden werden, liege an der Tiefe des Bodensees. Je nachdem, wie hoch der Wasserstand ist, kann der Bodensee bis zu 250 Meter tief sein. Durch den gewaltigen Wasserdruck bleibe die Leiche unter Wasser. Schon ab 60 Metern werde die Temperatur im Wasser so niedrig, dass ein Körper kaum Gase produziert, die für Auftrieb sorgen würden.

Ab und zu taucht doch ein Leiche aus dem Bodensee auf

Es ist selten, aber es kann passieren, dass doch eine Leiche auftaucht. Sowie im Kanton Thurgau (TG). Ende Juni wurde ein Mann aus dem Bodensee geborgen. Er wurde identifiziert und ist wohl von einem Schiff gefallen. Die endgültige Todesursache konnte nicht festgestellt werden, aber Hinweise auf Dritteinwirkung gab es keine.

Vor vier Jahren ertrank ein in Egnach TG wohnhafter Chinese im Bodensee. Nach seinem Körper wurde sogar mit einer Sonde gesucht. Ohne Erfolg. Die Leiche konnte bis heute nicht gefunden werden. (AZ)

