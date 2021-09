Italien

Wie Paolo Fanciulli mit Kunst am Meeresgrund den Fischbestand schützt

Plus Seit Jahren kämpft Fischer Paolo Fanciulli aus der Toskana gegen die Großfischerei. Er erhielt bereits Morddrohungen. Mit welchen ausgefallenen Methoden er arbeitet.

Paolo Fanciulli sagt etwas alarmistisch: „Es gibt keine Fische mehr in unseren Meeren.“ Am Ende des Tages ist diese Behauptung widerlegt, denn der Fischer aus Talamone in der Toskana hat doch wieder einen beachtlichen Fang gemacht. Früh morgens ist er mit seiner „Sirena“ hinaus aufs Meer geschippert. Ein paar Touristinnen und Touristen waren mit an Bord. Mittags bekommen sie den frisch gefangenen Fisch gebraten und serviert. „Pescaturismo“ nennt sich das auf Italienisch, Fischtourismus. Fanciulli, den alle in Talamone nur „Paolo il pescatore“ (Paolo der Fischer) nennen, ist ein Pionier auf diesem Gebiet.

