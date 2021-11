Wie ein Lancia Fulvia zum Zeichen der Beständigkeit für ein ganzes Dorf wurde

Wie sich ein italienisches Dorf in einen hellblauen Lancia Fulvia verliebte - vor 47 Jahren. Und warum das Auto jetzt weltweit Proteste auslöste.

Conegliano in der Provinz Treviso ist Experten als Heimat des Prosecco bekannt. Dieser Tage dreht sich in dem italienischen Städtchen jedoch alles um ein verrostetes Auto. Vor 47 Jahren hatte Angelo Fregolent seinen hellblauen Lancia Fulvia in der Via Zamboni geparkt – und seither nicht mehr bewegt. Das Fahrzeug wurde zum sympathischen Zeichen der Beständigkeit. Fregolent ist heute 94 Jahre alt und betrieb bis vor zwei Jahren einen Schreibwarenladen in der Straße. Weil es dort nicht viel Platz gab, besorgte er sich ein Auto mit geräumigem Kofferraum. Der Zeitungsbote legte die Zeitungen darin ab, Fregolent nahm sie in den Laden und legte unverkaufte Ware ins Auto zurück.

Im Tank sind noch vier Liter Benzin von 1974

Vier Liter Benzin von 1974 sind immer noch im Tank. Die Reifen sind platt. An manchen Stellen wächst Moos. Wie hätten sie in Conegliano vergessen können, dass der Zahn der Zeit nicht nur an Angelo, an seinem Lancia, sondern an allem Irdischen nagt? „Ein Denkmal der Stadt“, nannte Giovanni Bertoni, Chef des örtlichen Oldtimer-Vereins, das Auto.

Nun aber entschied die Stadt, die Parkplätze in der Via Zamboni aufzufrischen. Der für alle Ewigkeit geparkte Lancia musste weichen. Doch in sozialen Netzwerken bekundeten hunderte Menschen, wie sehr ihnen das Gefährt ans Herz gewachsen war. Conegliano tröstete sich, vermutlich mit Prosecco. Weil die Geschichte aber nicht so enden konnte, haben sie sich im Veneto eine Lösung überlegt. Der Wagen wird daher nun im Innenhof einer Schule geparkt. Fregolent kann ihn dann vom Wohnzimmerfenster aus sehen.