vor 47 Min.

Jack Ryan, Staffel 3: Amazon-Start der Serie, Besetzung, Handlung - Das ist bekannt

Die Serie "Jack Ryan" wird auf Amazon Prime Video mit einer Staffel 3 weitererzählt. Hier fassen wir zusammen, was zu Start, Besetzung und Handlung schon bekannt ist.

Die Serie "Jack Ryan" ist für Amazon ein Erfolg. Das zeigt sich allein daran, dass Staffel 3 bereits Anfang 2019 bestellt wurde - ein halbes Jahr vor dem Start der zweiten Staffel.

Ganz reibungslos läuft die Produktion der neuen Folgen aber nicht: Innerhalb von kurzer Zeit musste zum dritten Mal ein neuer Showrunner gesucht werden. Ursprünglich war das Carlton Cuse, der 2019 seinen Rückzug ankündigte, um sich anderen Projekten zu widmen. Er wurde zuerst durch David Scarpa ersetzt, der aber schnell wieder absprang.

Nachfolger Paul Sheuring hielt dann drei Monate durch, bevor er verkündete, nicht der richtige für den Job zu sein. Nun ist Vaun Wilmott als Showrunner für die Serie verantwortlich, der zuvor schon zum Autorenteam gehört hatte.

Erschwert wird die Produktion außerdem durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Wann ist dennoch mit einem Start zu rechnen? Und ist schon etwas zu Besetzung und Handlung bekannt? Die Informationen fassen wir in diesem Artikel zusammen, der regelmäßig aktualisiert wird.

"Jack Ryan", Staffel 3: Wann ist der Start auf Amazon Prime Video?

Ursprünglich war geplant, auch bei Staffel 3 von "Jack Ryan" an der jährlichen Veröffentlichung festzuhalten und die neuen Folgen Ende 2020 zu veröffentlichen. Doch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Showrunner-Wechsel bremsten diese Pläne aus. Es wird damit gerechnet, dass die neuen Folgen frühestens Ende 2021 erscheinen - es könnte aber auch bis 2022 dauern.

Was ist zur Handlung in der 3. Staffel von "Jack Ryan" bekannt?

Zur Handlung gibt es noch keine Informationen. Staffel 3 wird aber wohl nicht direkt auf einem der Bücher von Tom Clancy basieren, sondern eine eigene Geschichte erzählen. Sobald mehr Informationen zum Plot bekannt sind, aktualisieren wir diesen Artikel.

Besetzung von "Jack Ryan": Welche Schauspieler gehören zum Cast?

Die Produzenten der Serie halten sich bisher auch zu der Frage bedeckt, welche Schauspieler in Staffel 3 zurückkehren und welche Neuzugänge es bei der Besetzung gibt. Offiziell bestätigt ist nur ein Darsteller - und das ist natürlich John Krasinski als Dr. Jack Ryan.

Es ist noch nicht einmal klar, ob Wendell Pierce als James Greer zurückkehren wird. Die Figur litt in Staffel 2 an Herzproblemen und zog sich am Ende zurück - trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, dass James Greer auch in Staffel 3 von "Jack Ryan" noch einmal eine Rolle spielen könnte. (sge)

