Jäger findet stark verweste Leichen im Wald Panorama

Ein Jäger hat in einem Wald im Hunsrück zwei stark verweste Leichen entdeckt: Die Obduktion der Gefundenen steht in den kommenden Tagen an.

Ein Jäger hat in einem Wald bei Altlay in der Nähe von Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz zwei stark verweste Leichen gefunden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei den Toten um eine Frau und einen Mann. Beide Leichen seien starkverwest, so dass eine Identifizierung zunächst nicht möglich war.

Es stehe aber fest, dass es sich wahrscheinlich um ältere Menschen handelte. Die Leichname sollten obduziert werden, um Identität und Todesursache zu klären. Zunächst gab es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. (AFP)

