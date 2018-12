vor 60 Min.

Jahreshoroskop Jungfrau 2019: Nutzen Sie die Zeit bis März Panorama

2019 steht vor der Tür. Das Jahreshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau kostenlos bei uns. Erstellt vom namhaften Astrologen Martin A. Banger.

Das Jahreshoroskop 2019 Jungfrau (Jungfrau 24.8. - 23.9.) und Liebeshoroskop 2019 von Astrologe Martin A. Banger für alle Sternzeichen präsentiert Ihnen die Augsburger Allgemeine.

In der Liebe wie im Beruf fordert das neue Jahr die sprichwörtliche Geduld der Jungfrau immer wieder einmal heraus. Dramatische Umbrüche stehen Ihnen zwar nicht ins Haus, aber ein ständiges Auf und Ab der Gefühle, Entscheidungen und Herzensangelegenheiten.

Bis März passiert noch nichts Weltbewegendes. Nutzen Sie die Zeit, Ihre persönlichen Sachen zu regeln, denn das dürfte sich bald darauf als schwieriger erweisen.

Von April bis Juli steht die Beziehung im Vordergrund. Gebundene Jungfrauen werden gedrängt, klarer Stellung zu beziehen. Als Single könnten Sie sich mit einem neuen Flirt zunächst etwas schwertun. Und das hat seinen Grund: jetzt geht es durchaus um mehr als um eine kurzfristige Affäre.

Liebeshoroskop & Jahreshoroskop Jungfrau 2019: Bleiben Sie offen für die Gelegenheiten

Spätestens ab Anfang August bestehen Sie darauf, Ihre Angelegenheiten wieder mehr mit sich allein abzumachen. Kaum haben Freunde, Partner und Kollegen sich auf die nachdenkliche und manchmal unentschlossenen Jungfrau in Ihnen eingestellt, werden die schon im Oktober eines Besseren belehrt. Dann haben Sie die meisten wichtigen Themen für sich geklärt und leben wieder Ihre kontaktfreudige Seite aus.

Sind Sie zwischen dem 7. und 11.9. geboren? Bleiben Sie offen für die Gelegenheiten, die sich Ihnen bieten, ohne sich festzulegen. Nicht alles, was Sie in diesem Jahr begeistert, wird sich am Ende als wertvoll herausstellen.

Das Jahreshoroskop 2019 Jungfrau (Jungfrau 24.8. - 23.9.) und Liebeshoroskop kommt von Astrologe Martin A. Banger - auch für alle Sternzeichen.

Martin A. Banger ist Astrologe in der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon



Info: 04334 - 181000



banger@12Zeichen.de

(AZ)

Themen Folgen