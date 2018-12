14:42 Uhr

Jahreshoroskop Schütze 2019: Endlich Zeit für Romantik Panorama

Das Jahreshoroskop 2019 für das Sternzeichen Schütze kostenlos bei uns. Erstellt vom namhaften Astrologen Martin A. Banger.

Das Jahreshoroskop 2019 Schütze (23.11. - 21.12.) und Liebeshoroskop 2019 von Astrologe Martin A. Banger für alle Sternzeichen präsentiert Ihnen die Augsburger Allgemeine.

2018 hat Liebesgöttin Venus Ihr Zeichen Schütze als einziges nicht besucht, dafür kommt sie im neuen Jahr gleich zweimal: Im Januar und November. Dazu noch Jupiters Durchgang durch den Schützen – was wird Ihnen jetzt nicht gelingen?

Das ist der Ausgleich dafür, dass die Liebe im letzten Jahr nicht gerade zentrales Thema war und die Arbeit immer wieder im Vordergrund stand. Nun erhalten Sie Gelegenheit, an romantischen Erfahrungen nachzuholen, was in letzter Zeit zu kurz kam. Wer in festen Händen ist, dürfte sich plötzlich neu in den Partner verlieben – vielleicht sogar mehr als beim ersten mal. Dafür ist Ihr Partner auch bereit, Ihnen die Sterne vom Himmel zu holen.

Die Zeit von Juni bis August eignet sich besonders für eine gemeinsame Reise und romantische Wochenenden. Als Schütze-Single entwickeln Sie einen Charme, der über alles hinausgeht, was man sowieso schon von Ihnen kennt. Ganz gewiss gibt es auch 2019 eine Reihe praktischer Probleme zu lösen. Jetzt aber können Ihnen Ihr Partner und vielleicht sogar die Liebe selbst eine nicht zu unterschätzende Hilfe bei der Bewältigung Ihres Alltags und beim Erreichen Ihrer Karriereziele bieten.

Liebeshoroskop & Jahreshoroskop Schütze 2019: Eine Chance, sich neu zu verlieben

Nur wer in der Zeit vom 6. bis 10.12. geboren ist, darf sich noch nicht festlegen, wenn es um den Traumpartner, das Traumhaus oder den Traumjob gehen sollte.

Das Jahreshoroskop 2019 Schütze (23.11. - 21.12.) und Liebeshoroskop kommt von Astrologe Martin A. Banger - auch für alle Sternzeichen.

Martin A. Banger ist Astrologe in der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon.



Info: 04334 - 181000



banger@12Zeichen.de

(AZ)

Themen Folgen