vor 49 Min.

"James Bond 007 – Der Hauch des Todes": TV-Termin, Handlung, Schauspieler, Trailer - Übertragung am 18.6.20

Timothy Dalton (2. von links; hier als Wachsfigur bei Madame Tussauds, Berlin) ist der Hauptdarsteller in "James Bond 007 – Der Hauch des Todes". Hier: TV-Termin, Handlung, Trailer.

Der Film "James Bond 007 – Der Hauch des Todes" läuft auf Vox. Alle Infos rund um TV-Termin, Handlung, Besetzung und Trailer erhalten Sie hier.

"James Bond 007 – Der Hauch des Todes" ist im Jahr 1987 in Deutschland erschienen und stellt den 15. Teil der James-Bond-Reihe dar. Es ist der erste Teil, in dem Timothy Dalton in die Rolle von Doppel-Null-Agent 007 schlüpft.

TV-Termin, Handlung, Besetzung, Trailer - hier erhalten Sie alle Infos rund um "James Bond 007 – Der Hauch des Todes".

"James Bond 007 – Der Hauch des Todes": Wann ist der TV-Termin?

Der Film "James Bond 007 – Der Hauch des Todes" ist am Donnerstag, 18. Juni 2020, ab 20.15 Uhr im Free-TV auf Vox zu sehen. Der Action-Film dauert insgesamt 130 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben.

Handlung von "James Bond 007 – Der Hauch des Todes": Worum geht es in dem Film?

Der 15. Teil der James-Bond-Reihe beginnt in Gibraltar, wo ein Doppel-Null-Agent und zwei Soldaten bei einem Einsatz von Unbekannten getötet werden. Die Spur führt James Bond nach Bratislava, wo er einem KGB-General über die Grenze in den Westen verhelfen muss, weil dieser um sein Leben fürchtet. Im Gegenzug teilt Koskov Informationen mit dem Agententeam - doch stimmt das, was er sagt, wirklich?

"James Bond 007 – Der Hauch des Todes"-Besetzung: Schauspieler im Cast

Hier finden Sie die Darsteller von "James Bond 007 – Der Hauch des Todes" im Überblick:

Rolle Schauspieler Synchronsprecher (Deutsch) James Bond Timothy Dalton Lutz Riedel Kara Maryam d’Abo Katharina Lopinski Koskov Jeroen Krabbé Jeroen Krabbé Whitaker Joe Don Baker Horst Naumann Pushkin John Rhys-Davies Wolfgang Hess Kamran Shah Art Malik Ekkehardt Belle Necros Andreas Wisniewski Andreas Wisniewski Saunders Thomas Wheatley Manfred Seipold Q Desmond Llewelyn Manfred Schmidt M Robert Brown Wolf Ackva Sir Frederick Gray Geoffrey Keen Paul Bürks Gogol Walter Gotell Herbert Weicker Miss Moneypenny Caroline Bliss Dagmar Heller Felix Leiter John Terry Michael Brennicke

Trailer zu "James Bond 007 – Der Hauch des Todes"

Da der Film mehr als 30 Jahre alt ist, ist der Trailer recht kurz. Hier können Sie ihn ansehen:

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen