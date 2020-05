18:25 Uhr

"James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug": TV-Termin, Handlung, Schauspieler

Wann läuft der Klassiker "James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug" wieder mal im TV? Wir sagen es Ihnen. Außerdem geben wir Ihnen Infos zur Handlung und den Schauspielern.

Von Claus Holscher

"James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug" - der Thriller-Klaassiker ist ständig in den Fernsehprogramm zu finden.

"James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug": Wann ist der nächste TV-Termin?

Vox bringt den Blockbuster am Donnerstag, 4. Juni 2020, zur besten Sendezeit - um 20.15 Uhr.

Handlung: Worum geht es bei "James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug"?

Sir Robert King, ein britischer Industrieller und alter Freund der Geheimdienstchefin M, wird im Gebäude des MI6 Opfer eines Bombenanschlags. James Bond verfolgt die vermeintliche Attentäterin mit einem bewaffneten Rennboot. Doch alle Mühen sind vergeblich: Über dem Millennium Dome sprengt sie sich mit einem Heißluftballon in die Luft. Bond selbst erleidet eine schwere Verletzung an der Schulter.

007 wird zum Schutz von Kings Tochter Elektra abgestellt. Die ist allerdings nach dem Tod ihres Vaters von einem tiefen Misstrauen gegenüber dem MI6 erfasst. Zwei Gründe führt sie an: Erstens hat der MI6 beim Schutz ihres Vaters versagt, zum anderen konnte der MI6 auch ihr selbst nicht helfen, als sie einige Zeit zuvor vom russischen Terroristen Viktor Zokas ("Renard") entführt worden war.

In Aserbaidschan führt Elektra die Arbeit ihres Vaters fort - es geht um den Bau einer Öl-Pipeline. Bond ist trotz ihres Widerstands als ihr Bodyguard dabei. Schon bald beginnen mysteriöse Angriffe auf die beiden.

Der Agent verfolgt die Spur bis zu einem Forscher-Team, das sich in Kasachstan mit Atomwaffen beschäftigt. Er trifft dabei die Spezialistin Dr. Christmas Jones – und Victor Zokas alias Renard. Das Gespräch führt ihn zu der Vermutung, dass Elektra unter dem Stockholm-Syndrom leidet und mit Renard gemeinsame Sache macht.

Die nächste neue Bedrohung naht: Eine Atombombe rast durch die Pipeline auf ein Ölterminal zu. Bond und Dr. Jones können die Bombe entschärfen, stellen aber fest, dass die Hälfte des waffenfähigen Plutoniums verschwunden ist.

Elektra nimmt währenddessen die ihr zu Hilfe geeilte M als Geisel und flieht nach Istanbul. Als M von Elektra herausbekommen möchte, weshalb ihr Vater ermordet wurde, stellt sich heraus, dass die Tochter Sir Robert zutiefst gehasst haben muss. Er habe das von ihrem Großvater aufgebaute Öl-Imperium quasi gestohlen und es ihrer Mutter vorenthalten. Die Entführung sei eine willkommene Chance gewesen, Renard vor ihren Karren zu spannen.

Bond findet über Zukovskys Verbindungen Elektra, aber sie nimmt ihn gefangen. Mit einer Garrotte will sie ihn qualvoll umbringen. Renard will gleichzeitig im Bosporus mithilfe des gestohlenen Plutoniums einen Reaktorunfall herbeiführen. Der soll Istanbul zerstören und den Bosporus auf Jahrzehnte radioaktiv verseuchen. Ihre Pipeline wäre danach die einzig funktionierende in der gesamten Region. Bond gelingt es, sich zu befreien, Elektra zu töten und M retten. Anschließend liefert er sich einen dramatischen Kampf mit Renard, aus dem er schließlich als Sieger hervorgeht. Dadurch kann die Nacht gemeinsam mit Dr. Jones auf einem Dach in Istanbul verbringen.

Besetzung von "James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug": Welche Schauspieler sind im Cast?

Pierce Brosnan als James Bond

als Sophie Marceau als Elektra King

Robert Carlyle als Viktor Zokas / Renard

als / Denise Richards als Dr. Christmas Jones

Robbie Coltrane: Valentin Dimitrovich Zukovsky

Judi Dench als M

Desmond Llewelyn als Q

als Q John Cleese als R

als R Maria Grazia Cucinotta als Sarshenka Firo / Cigar-Girl

als Sarshenka Firo / Cigar-Girl Samantha Bond als Miss Moneypenny

als Miss Moneypenny Michael Kitchen als Bill Tanner

als Bill Tanner Colin Salmon als Charles Robinson

Goldie als Maurice „Mr. Bull “ Bullion

“ Bullion David Calder als Sir Robert King

als Sir Serena Scott Thomas als Dr. Molly Warmflash

als Dr. Molly Warmflash Ulrich Thomsen als Davidov

John Seru als: Gabor

Claude-Oliver Rudolph als Colonel Akakievich

Patrick Malahide als Lachaise

Justus von Dohnányi als Captain Nikoli

