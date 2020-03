vor 32 Min.

"James Bond 007: Keine Zeit zu sterben": Start verschoben, Besetzung, Trailer, Länge, FSK - Infos aktuell

"James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" wurde verschoben. Alle Infos zum neuen Start-Datum nach der Verschiebung, Handlung, Besetzung, Trailer, Länge und FSK: hier.

Die Verschiebung von " James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" kam überraschend: Anfang März wurde angekündigt, dass " Bond 25" erst Ende des Jahres erscheint.

Star des Films ist Daniel Craig , der den britischen Geheimdienstler James Bond zum fünften Mal verkörpert. Alle Informationen rund um den neuen Kinostart in 2020, Handlung, Besetzung, Trailer , Länge und FSK-Freigabe finden Sie hier bei uns im Überblick.

"James Bond 007: Keine Zeit zu sterben": Wann ist der neue Start im Kino?

Fans in aller Welt erwarten " Bond 25" sehnsüchtig. Der deutsche S tart von " James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" war für den 2. April 2020 angesetzt, nachdem der Film ursprünglich schon im November 2019 in die Kinos kommen sollte.

Anfang März gaben die Produktionsfirmen MGM und Eon bekannt, dass es eine weitere Verschiebung geben wird: Der Film soll in Großbritannien am 12. November und in den USA am 25. November erscheinen. Das Datum für Deutschland wurde noch nicht bekanntgegeben.

Handlung: Darum geht es im neuesten "James Bond"-Film

Nach den Ereignissen im Film "Spectre" hat sich James Bond ( Daniel Craig ) auf Jamaika zur Ruhe gesetzt. Doch der Frieden währt nicht lange: Sein alter Freund, der CIA-Agent Felix Leiter ( Jeffrey Wright ), bittet ihn darum, einen entführten Wissenschaftler zu retten. Die Mission erweist sich allerdings als brandgefährlich. Bond kommt einem geheimnisvollen Bösewicht auf die Spur, der mit der Technologie des Wissenschaftlers großen Schaden anrichten könnte. Auf seiner Mission trifft "007" auf alte Bekannte wie Madeleine Swann ( Léa Seydoux ) und Ernst Stavro Blofeld ( Christoph Waltz ) sowie neue Gesichter - darunter die "Doppel-Null"-Agentin Nomi (Lashana Lynch) und den geheimnisvollen Maskenträger Safin ( Rami Malek ).

Cast und Besetzung: Diese Schauspieler sind in "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" zu sehen

Wohl zum letzten Mal wird Daniel Craig in " James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" die Rolle des beliebten britischen Agenten übernehmen. Nach insgesamt fünf Filmen mit dem Schauspieler verdichten sich die Anzeichen, dass Craig der Reihe den Rücken kehren wird. Neben Craig sind auch einige Stars im Film zu sehen, die bereits im letzten Bond-Abenteuer, "Spectre", mit von der Partie waren. Hier geben wir Ihnen einen Überblick, welche Schauspieler im Cast dabei sind:

Daniel Craig als James Bond 007

als 007 Léa Seydoux als Madeleine Swann

als Ralph Fiennes als Gareth Mallory "M"

"M" Ben Whishaw als "Q"

als "Q" Naomie Harris als Eve Moneypenny

als Rory Kinnear als Bill Tanner

als Bill Tanner Jeffrey Wright als Felix Leiter

als Christoph Waltz als Ernst Stavro Blofeld

als Ernst Stavro Blofeld Rami Malek als Safin

als Safin Lashana Lynch als Nomi

"Keine Zeit zu sterben": Das ist der Trailer zu "Bond 25"





"James Bond": Länge und FSK von "Keine Zeit zu sterben"

Informationen zu Länge und Altersfreigabe des Films liegen noch nicht vor. Sobald Spielzeit und FSK von " James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" vorliegen, informieren wir Sie hier.

(dfl)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen