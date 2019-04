vor 4 Min.

Jamie Dornan ist zum dritten Mal Vater geworden

Der Schauspieler und seine Frau haben noch ein Mädchen bekommen. Die Kleine hat bereits zwei ältere Schwestern.

London (dpa) - Der "Fifty Shades"-Hauptdarsteller Jamie Dornan (36) und seine Frau Amelia Warner (36) sind zum dritten Mal Eltern geworden. Das geht aus einem Instagram-Eintrag der Schauspielerin hervor.

"So stolz auf diese drei wunderbaren Mädchen. Es ist eine Ehre, ihre Mutter zu sein", schrieb die Britin am Sonntag, dem britischen Muttertag. Dazu postete sie ein Foto von drei Paar Schühchen, darunter ein winziges Paar weiße Babyschuhe. Das Ehepaar hat bereits zwei Töchter, Elva (3) und Dulcie (5).

In einer Talkshow meinte Dornan im Oktober, dass ihm zwar einerseits drei Kinder reichten. "Auf der anderen Seite machen wir sehr tolle Kinder. Vielleicht machen wir weiter, bis wir nicht mehr können, wenn meine Frau damit einverstanden ist." Er habe kurz nach den ersten beiden Geburten wieder für "Fifty Shades" vor der Kamera stehen müssen, diesmal wolle er einige Monate Pause machen.

Der irisch-britische Schauspieler spielt in der Verfilmung des Erotik-Bestsellers "Fifty Shades of Grey" den Geschäftsmann Christian Grey. Warner war in Filmen wie "Quills – Macht der Besessenheit" zu sehen und veröffentlichte als Slow Moving Millie mehrere Songs. (dpa)

