"Jamie Oliver: Together - Alle an einem Tisch" - alle Infos zur neuen Show mit dem Kochstar

Der digitale Spartenkanal RTL Living bringt aktuell die Kochshow "Jamie Oliver: Together - Alle an einem Tisch". Zu welchen Sendeterminen? Mit wievielen Folgen? Wie läuft die Übertragung im TV und Stream? Gibt es eine Wiederholung? Hier erfahren Sie es.

Bei RTL Living steht derzeit ein "Fest des guten Essens" als Deutschlandpremiere an: "Jamie Oliver: Together - Alle an einem Tisch". Der neue Sechsteiler ist kürzlich bei dem Spartensender der Mediengruppe gestartet. Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos zu der Show mit dem britischen Starkoch.

Wie überall auf der Welt fielen auch für Jamie Oliver in den letzten anderthalb Jahren viele Feste der Pandemie zum Opfer. Nun will er mit seiner Show wieder viele Leute an einen Tisch zusammenbringen.

"Jamie Oliver: Together - Alle an einem Tisch" - Wann ist der Start?

RTL Living hatte den Start der Show für Donnerstag, 28. Oktober 2021, angekündigt. Beginn war um 20.15 Uhr.

Video: kabel eins

"Jamie Oliver: Together - Alle an einem Tisch": Wie liegen die Sendetermine?

Die Show läuft jeweils donnerstags um 20.15 Uhr bei RTL Living:

Folge 1: 28.10.2021

Folge 2: 04.11.2021

Folge 3: 11.11.2021

Folge 4: 18.11.2021

Folge 5: 25.11.2021

Folge 6: 02.12.2021

Die Folgen von "Jamie Oliver: Together - Alle an einem Tisch"

1. Folge: Festessen

Jamie Oliver kreiert ein Festmahl, das aus einem Lammschulterbraten mit Kräutern, Zitronen-Ofenkartoffeln und einem Panna-Cotta-Erdbeerdessert besteht.

2. Folge: Dankeschön-Essen

Diesmal lädt Jamie Oliver Menschen zu sich ein, die sich in letzter Zeit um die Gesellschaft verdient gemacht haben – als Helfer bei den Tafeln beispielsweise oder in den Impfzentren. Er bereitet einen mediterranen Lachs mit Kräutern zu, der mit gerösteten Oregano-Tomaten und Backkartoffeln auf den Tisch kommt.

3. Folge: Taco-Party

Jamie Oliver war dem Sender zufolge mehrmals in Mexiko und hat sich von der dortigen Küche anregen lassen. In dieser Folgte gibt es herzhafte Tacos mit Schweinebauch, gerösteter Ananas, Pfeffersauce und schwarzen Tequila-Bohnen. Dazu serviert er eine grüne Salsa und einen frischen Rotkohlsalat.

4. Folge: Curry-Abend

Klassisch-indisches Curry mal vegetarisch: Der Starkoch bereitet ein Kokosnuss-Kürbis-Curry mit Kichererbsen und Ingwer zu, gebratenen Paneer-Käse mit Spinat sowie ein rauchiges Auberginen-Daal. Dazu bietet er Kokos-Reis an, den er mit Kardamom und Safran verfeinert hat.

5. Folge: Picknick

Auf geht's ins Freie: Garnelen-Cocktail im Glas, vegetarische Quiches, herzhafte Knoblauch-Zucchini oder ein Couscous-Salat mit Fetakäse und Oliven - es gibt ein buntes Picknick.

6. Folge: Steak-Abend

Jamie Oliver zeigt in dieser Folge, wie ein saftiges Steak mit Pommes gelingt. Er grillt ein hochwertiges Stück Fleisch und serviert dazu zweifach gebackene Knoblauch-Salbei-Kartoffeln.

Wie funktioniert die Übertragung von "Jamie Oliver: Together - Alle an einem Tisch" im TV und Stream? Gibt es eine Wiederholung?

RTL Living ist ein digitaler Fernsehspartenkanal der RTL Group, die darüber hinaus die Digitalsender RTL Crime und RTL Passion betreibt. Sendestart war der 27. November 2006. Der Empfangsweg über Sky wurde zum 17. Juli 2018 eingestellt. Seit 28. August 2012 ist der Sender auch über Vodafone Kabel Deutschland empfangbar. Am 1. September nahm NetCologne den Sender ins Angebot, hier ist RTL Living erstmals sogar in HD zu empfangen. Selbstverständlich gibt es Wiederholungen, das variiert je nach Anbieter.

Hier alle Empfangsmöglichkeiten in Deutschland:

TVNow

Vodafone

Telekom

PŸUR

1&1

Amazon Prime Video Channels

Channels Net Cologne

Zattoo

M7 Group

RTL Living bietet Sendungen und Programm zu folgenden Bereichen: Trends, Lifestyle, Genießen, Wohnen und Reisen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.