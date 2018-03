Jan Fedder kehrt ins "Großstadtrevier" zurück

vor 47 Min.

Jan Fedder kehrt kehrt ins "Großstadtrevier" zurück. Außerdem wird ein neuer Polizeioberkommissar in die Hamburger Wache der Serie einziehen.

Im "Großstadtrevier" der ARD stehen einige Änderungen bevor. Ein neuer Polizeioberkommissar und die Rückkehr Jan Fedders bringen frischen Wind in die 32. Staffel der Kultserie, die montags um 18.50 Uhr im Ersten zu sehen ist.

Patrick Abozen wird neuer Polizeioberkommissar

In der 32. Staffel bekommt "Großstadtrevier" mit Patrick Abozen einen neuen Polizeioberkommissar, der in die Hamburger Wache "PK 14" einzieht. Das teilte das Erste am Dienstag zu den Dreharbeiten für 16 weitere Folgen mit. Der Hamburger Abozen soll als Lukas Petersen den Kiez-Polizisten Paul Dänning (Jens Münchow) ersetzen, der zum Finale der 31. Staffel aus dem Kommissariat ausscheidet.

Lukas Petersen sei aus reiner Überzeugung Polizist geworden, sagte Abozen über seine Rolle. Allerdings müsse er über die harte Realität auf Hamburgs Straßen noch einiges lernen. "Und das kann dann auch etwas anstrengend für seine Kollegen sein."

Jan Fedder bald wieder bei "Großstadtrevier" zu sehen

Außerdem wird Jan Fedder alias Dirk Matthies nach einer Reha voraussichtlich im Mai wieder zum Team stoßen, teilte das Erste weiter mit. Seit einer Krebsdiagnose musste der "Großstadtrevier"-Star in den vergangenen Jahren Zwangspausen beim Drehen einlegen. Aufhören zu arbeiten könne er trotzdem nicht, sagte er schon 2016 in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Nun wird er sich wohl wieder verstärkt der Schauspielerei und vor allem dem "Großstadtrevier" widmen, wie Medienberichten zufolge auch seine Frau bestätigte. AZ/dpa

