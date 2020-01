11:22 Uhr

"Jan de Lichte und seine Bande": Schauspieler, Handlung, Folgen, Stream

"Jan de Lichte und seine Bande" ist im Stream auf Netflix verfügbar. Alle Infos rund um Handlung, Folgen und Besetzung gibt es hier.

Kurz nach dem Jahreswechsel ging "Jan de Lichte und seine Bande" bei Netflix an den Start. Wir haben hier alle Infos und einen Trailer für Sie. Außerdem verraten wir, welche Schauspieler dabei sind und worum es in der Handlung der Serie geht.

Die Netflix-Serie dreht sich um einen belgischen Straßenräuber im 18. Jahrhundert. Bei der Produktion handelt es sich um die Verfilmung der gleichnamigen Buchvorlage.

"Jan de Lichte und seine Bande" mit Staffel 1 auf Netflix: Start

Die erste Staffel von "Jan de Lichte und seine Bande" erschien kurz nach dem Jahreswechsel. Seit dem 2.1.20 können Sie Staffel 1 der Serie im Stream bei Netflix sehen.

"Jan de Lichte und seine Bande": Handlung und Folgen

In der Serie "Jan de Lichte und seine Bande" dreht sich alles um den charismatischen Bandenführer Jan de Lichte. Er lebt im Belgien des 18. Jahrhunderts und versucht, die alles beherrschende Aristokratie zu vernichten. Dazu zettelt er eine Revolte an, die ihn schnell in gehörige Schwierigkeiten bringt.

Insgesamt wird es in Staffel 1 zehn Folgen geben.

"Jan de Lichte und seine Bande": Schauspieler im Cast

Hier geben wir Ihnen einen Überblick zur Besetzung von "Jan de Lichte und seine Bande", die bislang bekannt gegeben wurden:

Matteo Simoni als Jan de Lichte

als Jan de Lichte Tom Van Dyck als Baru

als Baru Stef Aerts als Tincke

als Tincke Anne-Laure Vandeputte als Anne-Marie

Charlotte Timmers als Héloise

"Jan de Lichte und seine Bande": Staffel 1 im Netflix-Stream

Die neuen Folgen erscheinen ab dem 2. Januar 2020 auf dem Streamingdienst Netflix. Der Anbieter bietet die Möglichkeit, den Streamingdienst 30 Tage lang kostenlos zu testen, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. "

Themen folgen