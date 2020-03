vor 34 Min.

Janine Pink nackt im Playboy: Mit 16 ließ sie sich ein Hasen-Motiv stechen

Schauspielerin Janine Pink lässt für die April-Ausgabe des Playboy die Hüllen fallen. Im Interview mit dem Magazin erzählt die Sexiest Sächsin, was ihr am Reality-TV gefällt.

Janine Pink gewann 2019 bei "Promi Big Brother" - nun ist sie auf dem Cover des Playboy-Magazins für April 2020 zu sehen. Das Foto-Shooting auf Fuerteventura habe ihr gut gefallen, denn schließlich sei sie ja "ein Sonnenkind."

Pink zeigte sich als großer Playboy-Fan, hat sich sogar als Jugendliche ein Tattoo mit dem Hasen-Motiv stechen lassen: "Schon als Teenager hatte ich von der Federmappe bis zur Bettwäsche alles mit dem Häschen drauf. Mit 16 wollte ich dann auch noch das Tattoo und bin zu meiner Mutter gerannt. Ich hab ihr einen Wisch vor die Nase gehalten, den sie für den Tätowierer unterschreiben musste, weil ich ja noch nicht volljährig war", sagte sie dem Magazin. Den Termin beim Tätowierer sei aber da schon ausgemacht gewesen.

Auf dem April-Cover: Janine Pink nackt im Playboy

Bekannt wurde Pink durch ihre Rolle der Yvonne Voss in der Reality-TV-Serie Köln 50667. Bald wird sie in der Sendung " Promis unter Palmen" zu sehen sein. Dem Magazin verriet Pink, was ihr so am Reality-TV gefällt: "Dass ich da keine Rolle spielen muss, sondern nur ich selbst bin. Und diese Experimente machen mir riesigen Spaß."

Janine Pink hat sich für den Playboy fotografieren lassen. Bild: Thomas Fiedler

Auch in Zukunft würden sie einige TV-Projekte reizen, doch konkrete Pläne hat sie noch nicht. "Ich habe auch einiges abgesagt, da ich alles, was ich tue, mit ganzem Herzen machen möchte und keine halben Sachen angehe", sagt die 32-Jährige über ihre Pläne.

Im Playboy zu sehen: Pink hat ihr Ziel erreicht

Im Jahr 2017 wurde die gebürtige Leipzigerin im Voting von Hitradio RTL zur Sexiest Sächsin gewählt. Einige ihrer Vorhaben, die sie sich vorgenommen hat, hat sich Pink jedenfalls schon erfüllt: "Anfang 2019 wurde ich gefragt, was meine Ziele für das Jahr wären. Meine Antwort: bei „Promi Big Brother“ teilnehmen und in den Playboy kommen. Ersteres hat sofort geklappt." Ihr nächstes Ziel hat Pink nun auch erreicht. (AZ)

