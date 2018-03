12:11 Uhr

Jauchs Ururururgroßvater unterschrieb Karl Marx' Geburtsurkunde Panorama

Günther Jauchs Beziehungen reichen bis zu Karl Marx.

Sein Ururururgroßvater, Emmerich Grach, habe 1818 in Trier die Geburtsurkunde des Philosophen und Geschichtstheoretikers unterschrieben, sagte der 61-jährige Quizmaster ("Wer wird Millionär?") der "Bild"-Zeitung (Samstag). "Ich habe das vor einigen Jahren gehört und dann recherchiert. Selbst das Karl-Marx-Haus in Trier wusste das nicht", sagte Jauch, dessen Ururururgroßvater vor 200 Jahren zweiter Bürgermeister von Trier war. Am 5. Mai, am Tag des 200. Geburtstags von Marx, wird Jauch Gast bei der Gedenkfeier sein. "Ich darf den Festakt mit der Verlesung der Geburtsurkunde eröffnen. Darauf freue ich mich." (dpa)

