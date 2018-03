07:51 Uhr

Jeffrey Dean Morgan ist jetzt Vater einer Tochter Panorama

Der "The Walking Dead"-Schauspieler Jeffrey Dean Morgan und Freundin Hilarie Burton sind Eltern geworden. Auf Twitter verkündete der TWD-Star sein Babyglück.

Jeffrey Dean Morgan dürfte vielen als Negan aus der Serie "The Walking Dead" bekannt sein - doch im wahren Leben hantiert der Schauspieler vorerst wohl nicht mit Zombie-Waffen, sondern mit Windeln und Fläschchen: Auf Twitter verkündete der 51-Jährige die Geburt seiner Tochter. Zusammen mit seiner Frau Hilarie Burton hat er bereits einen Sohn

TWD-Star Jeffrey Dean Morgan im Babyglück

Seine Tochter sei "spektakulär", schrieb Morgan in dem sozialen Netzwerk. Gemeinsam mit der Kleinen und Mama Hilarie Burton werde er sich in nächster Zeit noch etwas zurückziehen, kündigte der Schauspieler außerdem an. Er bedankte sich aber für die zahlreichen Glückwünsche seiner Fans.

Hey y’all... baby gal morgan is spectacular. We just respecting her wishes for laying low a bit longer. But we super appreciate all the well wishes n stuff. Thank you. Xojdhilgusandbabygal — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) 1. März 2018

Aktuell ist Morgan in der achten Staffel der Zombie-Serie "The Walking Dead" zu sehen. Zuvor war er bereits am Set der Anwalt-Serie "The Good Wife" anzutreffen. Darin spielt Julianna Margulies eine Hausfrau, die aus Not wieder ihren Beruf als Prozessanwältin aufnehmen muss. Morgan war zuvor in TV-Serien wie "Emergency Room - Die Notaufnahme", "Grey's Anatomy", "Supernatural" und "Magic City" zu sehen. Mit Halle Berry stand er 2015 auch für das Science-Fiction-Drama "Extant" vor der Kamera. (AZ)

