"Kampf der Realitystars" 2021: Jenefer Riili im Porträt.

Bald geht "Kampf der Realitystars" 2021 wieder bei RTL2 an den Start. Auch Jenefer Riili ist mit von der Partie. In unserem Porträt stellen wir Ihnen die Kandidatin genauer vor.

Bald wird "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" 2021 wieder bei RTL2 an den Start gehen. Ein genaues Startdatum steht noch nicht fest, sobald es jedoch weitere Informationen gibt, erfahren Sie diese hier bei uns. Die Teilnehmer stehen aber schon fest. Auch Jenefer Riili wird ihr Glück im Rennen um 50.000 Euro in diesem Jahr versuchen. Genaueres über die Kandidatin erfahren Sie hier in unserem Porträt.

Worum geht es bei "Kampf der Realitystars" 2021?

Bald wird die RTL2-Sendung "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" wieder im TV gezeigt. Im vergangenen Jahr 2020 feierte die Reality-Show ihr großes Debüt. Mit dabei waren unter anderem Melissa Damilia ("Die Bachelorette"), Sandy Fähse ("Berlin- Tag und Nacht") und Georgina Fleur ("Promi Big Brother"). Gewonnen hat die Sendung 2020 der Fußballspieler Kevin Pannewitz.

Das Konzept der Reality-Sendung ist recht simpel erklärt, spiegelt es sich doch allein schon im Namen "Kampf der Realitystars" wider: Verschiedene Realitystars müssen in Wettkämpfen, Challenges und Spielen gewinnen, um an die Spitze zu gelangen, die Sendung zu gewinnen und sich den Titel "Realitystar 2021" und die 50.000 Euro Preisgeld zu verdienen. Doch so simpel ist es dann doch nicht.

Abgeschottet vom Rest der Welt verbringen die Teilnehmer die Zeit der Show auf einer ostasiatischen Insel. Sie leben in einer einfachen Bambushütte, der sogenannten "Sala", alle auf engstem Raum zusammen. Auf Luxusartikel - darunter fallen auch ein Kleiderschrank oder ein Bett - müssen sie ab und zu verzichten. Denn diese werden durch das Gewinnen von Challenges erspielt, aber eben auch genauso verloren.

Sich mit den anderen Kandidaten gut zu stellen, ist vielleicht auch nicht die schlechteste Taktik. Denn jede Woche kommen zwei neue Teilnehmer hinzu, die zwei "Alte" aus der "Sala" und von der Insel nach Hause schicken. Von der "Stunde der Wahrheit" unbesorgt kann man nur sein, wenn man einen Wettkampf gewonnen hat und dadurch quasi unantastbar wird. Es ist also die Kombination aus Können und Sympathie, die bei dieser Sendung gefragt ist.

In diesem Jahr sind bei "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" unter anderem Ex-Bachelor Andrej Mangold, dessen Erzfeind Chris Broy, Realitylegende Claudia Obert und Familienoberhaupt Silvia Wollny mit dabei und wollen den Titel "Realitystar 2021" für sich entscheiden.

"Kampf der Realitystars" 2021: Jenefer Riili im Porträt

Auch "Berlin - Tag und Nacht"-Star Jenefer Riili mischt in diesem Jahr bei "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" mit. Die gebürtige Münchnerin spielte viele Jahre lang - von 2015 bis 2019 - in der Reality-Serie "BTN" die hübsche Italienerin Alessia, die vielen Männern dort den Kopf verdrehte. Am Set lernte sie auch ihren jetzigen Lebenspartner, Matthias Höhn, der in der Serie Pascal spielte, kennen.